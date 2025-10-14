As manifestacións polas carencias de persoal seguen en Correos do Deza
Reclaman que se cubran as prazas existentes na unidade de reparto de Lalín vacantes
Actualmente, o reparto da correspondencia dos concellos de Agolada, Rodeiro, Dozón e Lalín está composto por tan só 14 dos 23 carteiros que deberían estar en plantilla para recorrer a diario máis de 700 km cadrados de territorio
Persoal de Correos protagonizou hoxe unha nova protesta diante da oficina de Correos da rúa B en Lalín. Segundo explican, «a empresa, lonxe de poñer solución a este conflicto laboral que xa se prolonga durante máis de ano e medio, só se centra en presionar cada vez máis ás poucas carteiras e carteiros que quedan en activo con leads, captación de clientes, para unha empresa privada como é Axa», trasladan.
Pretenden, do mesmo xeito, «que se realice un traballo de comercial cando non están formados para esta tarefa nin teñen a obriga» de realizala. «Resulta incluso ofensivo, que ante a falta de persoal e o pésimo servizo que se está a ofrecer ós veciños da comarca do Deza, Correos faga esta pésima xestión dos seus recursos», aportan fontes sindicais.
Actualmente, o reparto da correspondencia dos concellos de Agolada, Rodeiro, Dozón e Lalín está composto por tan só 14 dos 23 carteiros que deberían estar en plantilla para recorrer a diario máis de 700 km cadrados de territorio. E hai que lembrar que estas mobilizavións levan meses en marcha, de cara a reclamar máis carteiros e que se cubran as prazas existentes na unidade de reparto de Lalín vacantes, así como unhas condicions dignas de traballo. E quéixanse da sobrecarga laboral que sofren nas baixas.
- El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- La iniciativa privada impulsa el polígono de Lavacolla ante la falta de suelo industrial en Santiago
- Galicia, atrapada bajo un bloqueo anticiclónico que altera el tiempo habitual en octubre
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- Un octogenario muere atropellado en el entorno del consistorio de Santa Comba
- Desactivan una macroconcentración 'tunning' en Santiago: 150 conductores sancionados en el polígono da Sionlla