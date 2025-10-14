Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As manifestacións polas carencias de persoal seguen en Correos do Deza

Reclaman que se cubran as prazas existentes na unidade de reparto de Lalín vacantes

Actualmente, o reparto da correspondencia dos concellos de Agolada, Rodeiro, Dozón e Lalín está composto por tan só 14 dos 23 carteiros que deberían estar en plantilla para recorrer a diario máis de 700 km cadrados de territorio

Imaxe da protesta realizada hoxe

Imaxe da protesta realizada hoxe / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Lalín

Persoal de Correos protagonizou hoxe unha nova protesta diante da oficina de Correos da rúa B en Lalín. Segundo explican, «a empresa, lonxe de poñer solución a este conflicto laboral que xa se prolonga durante máis de ano e medio, só se centra en presionar cada vez máis ás poucas carteiras e carteiros que quedan en activo con leads, captación de clientes, para unha empresa privada como é Axa», trasladan.

Pretenden, do mesmo xeito, «que se realice un traballo de comercial cando non están formados para esta tarefa nin teñen a obriga» de realizala. «Resulta incluso ofensivo, que ante a falta de persoal e o pésimo servizo que se está a ofrecer ós veciños da comarca do Deza, Correos faga esta pésima xestión dos seus recursos», aportan fontes sindicais.

Actualmente, o reparto da correspondencia dos concellos de Agolada, Rodeiro, Dozón e Lalín está composto por tan só 14 dos 23 carteiros que deberían estar en plantilla para recorrer a diario máis de 700 km cadrados de territorio. E hai que lembrar que estas mobilizavións levan meses en marcha, de cara a reclamar máis carteiros e que se cubran as prazas existentes na unidade de reparto de Lalín vacantes, así como unhas condicions dignas de traballo. E quéixanse da sobrecarga laboral que sofren nas baixas.

