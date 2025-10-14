Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O BNG rexeita as liquidacións da reparcelación de Barraña

O partido sinala que conteñen gastos que foron asumidos polo Concello de Boiro desde 2005 ata o 2022

Imaxe aérea do ámbito do Plan Parcial de Barraña.

Imaxe aérea do ámbito do Plan Parcial de Barraña. / Cedida

El Correo Gallego

Boiro

O BNG de Boiro solicitará no pleno que se paralice o cobro das liquidacións derivadas do proxecto de reparcelación do Plan Parcial de Barraña.

A portavoz local, Raquel Suárez, pide que se revogue o acordo da Xunta de Goberno do 23 de xuño e se convoquen reunións informativas cos afectados, así como medidas de aprazamento ou fraccionamento dos pagos para evitar cargas inasumibles para a veciñanza.

Dende o BNG din que estanse xirando liquidacións provisionais «que conteñen partidas de gastos asumidos polo Concello de Boiro desde o 2005 ata 2022». Non obstante, engaden, non se recolle «xustificación algunha da necesidade de reclamar os citados gastos neste momento nin da conveniencia de facelo», e sinalan que os elevados importes «impiden aos propietarios asumir os pagos sen endebedarse».

