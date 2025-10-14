O BNG rexeita as liquidacións da reparcelación de Barraña
O partido sinala que conteñen gastos que foron asumidos polo Concello de Boiro desde 2005 ata o 2022
O BNG de Boiro solicitará no pleno que se paralice o cobro das liquidacións derivadas do proxecto de reparcelación do Plan Parcial de Barraña.
A portavoz local, Raquel Suárez, pide que se revogue o acordo da Xunta de Goberno do 23 de xuño e se convoquen reunións informativas cos afectados, así como medidas de aprazamento ou fraccionamento dos pagos para evitar cargas inasumibles para a veciñanza.
Dende o BNG din que estanse xirando liquidacións provisionais «que conteñen partidas de gastos asumidos polo Concello de Boiro desde o 2005 ata 2022». Non obstante, engaden, non se recolle «xustificación algunha da necesidade de reclamar os citados gastos neste momento nin da conveniencia de facelo», e sinalan que os elevados importes «impiden aos propietarios asumir os pagos sen endebedarse».
- El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- La iniciativa privada impulsa el polígono de Lavacolla ante la falta de suelo industrial en Santiago
- Galicia, atrapada bajo un bloqueo anticiclónico que altera el tiempo habitual en octubre
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- Un octogenario muere atropellado en el entorno del consistorio de Santa Comba
- Desactivan una macroconcentración 'tunning' en Santiago: 150 conductores sancionados en el polígono da Sionlla