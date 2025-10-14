Cortes para humanizar el centro de A Estrada, pero dejando la Praza de Galicia para el próximo año

La empresa Taboada y Ramos comenzó este martes las obras incluidas en el proyecto de reforma y humanización de la Praza de Galicia y su entorno, en A Estrada. En concreto, el arranque de los trabajos supuso el cierre al tráfico, ya de manera definitiva, del primer tramo de la calle Don Nicolás, desde el cruce con Calvo Sotelo hasta su intersección con Marqués de la Vega de Armijo.

El alcalde, Gonzalo Louzao, informó de que las dos primeras semanas de obra estarán concentradas en este tramo, en el que se realizará un picado de todo el pavimento central, tras el vallado de la zona de obra. Con esto quedará ya interrumpida la circulación de vehículos en un trayecto que pasará a ser completamente peatonal.

Después de la demolición de la zona asfaltada, se fresará la superficie. Las aceras de piedra serán conservadas y, cuando se finalicen estos trabajos, las obras continuarán por Marqués de la Vega de Armijo y, de sucesivo, proseguirán por las rúas San Paio y 56.

Esto hará posible que la ejecución del proyecto avance reservando para el final a actuación en la Praza de Galicia propiamente dicha, humanizando previamente todo su entorno y dejando este céntrico espacio para la entrada del próximo año 2026.

Con esto, reiteraba el regidor estradense, lo que se busca es que la obra no entorpezca el desarrollo de la campaña navideña. La adjudicataria tiene seis meses para completar la ejecución del proyecto, con fondos propios y de la Diputación, por 1.037.607 euros.