SALUD
Doce colegios de Área participan en el plan piloto de vacunación contra la gripe
En el CEIP Fogar de Carballo se vacunaron 338 alumnos, casi el 50%
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó este martes el CEIP Fogar de Carballo acompañada por el alcalde, Daniel Pérez, y la directora territorial de la Consellería de Sanidade, Cristina Pérez, para compartir con los alumnos y profesores el inicio del proyecto piloto de vacunación contra la gripe dirigido a alumnos de 4º, 5º y 6º de educación infantil y a todos los cursos de educación primaria en los colegios seleccionados de forma voluntaria.
Del total de 685 alumnos del centro carballés fueron vacunados 338, lo que supone un porcentaje de casi el 50%. Además, informó que en la comarca de Bergantiños el miércoles 15 de octubre está también prevista la vacunación en el CEIP Otero Pedrayo da Laracha de 334 niñas y niños.
En el área de Compostela participan además otros diez colegios: CPR Nosa Señora de Lourdes (A Estrada); EEI do Milladoiro (Ames); CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Rosario (Arzúa); CEIP Xesús Golmar (Lalín); CEIP Plurilingüe O Couto (Negreira); CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao (Ordes); CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés (Oroso); CPR Plurilingüe Nosa Señora Inmaculada (Santa Comba); y el CPR María Inmaculada (Silleda).
