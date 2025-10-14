Evolution Circus llega a Milladoiro con el espectáculo 'Tradition'

Milladoiro (Ames) recibe a un nuevo inquilino durante unos días. Se trata del Evolution Circus, que montará una gran carpa junto al Centro Comercial Novo Milladoiro, en la rúa do Buxo, para traer a la ciudad su nueva producción para toda la familia: Tradition. El espectáculo podrá visitarse del viernes 17 de octubre al domingo 26 de octubre, con funciones los jueves y viernes a las 18.30 horas, los sábados a las 17.00 y 19.30 horas, y los domingos a las 17.30 horas.

La compañía nos ofrece un espectáculo homenaje al circo tradicional y su esencia, acercándonos a este milenario oficio a través de una historia llena de emoción, reflexión y mucho amor por el circo. Las entradas anticipadas ya están a la venta en ticketrona.com, aunque también se podrán comprar en la taquilla física los días del evento. Los menores de 2 años no pagan entrada, por lo que hasta los 24 meses no la necesitarán.

Espectáculo para todos los públicos: tradición, homenaje y la magia del circo

“Tradition” es un espectáculo que narra la historia de dos jóvenes amigos: Kevin, nieto de un legendario payaso de circo que nunca llegó a seguir la tradición familiar, y Diego, un entusiasta del circo que sueña con convertirse en el payaso más famoso del mundo.

Juntos, emprenden un viaje mágico para descubrir el fascinante universo que se esconde detrás de las cortinas del mayor espectáculo del mundo: ¡el circo!

Así se presenta la sinopsis del nuevo espectáculo de Evolution Circus, un homenaje al circo tradicional a través de una historia llena de humanidad, recuerdos, ilusión y, sobre todo, mucho circo.

Una de las actuaciones del gran espectáculo "Tradition" / CEDIDA

El espectáculo ahonda en los orígenes del circo por medio de equilibristas, trapecistas, payasos y animales ficticios que nos recordarán la época dorada del mayor espectáculo del mundo.

Una veintena de artistas presentarán desde los tradicionales números de malabares o monociclos, hasta propuestas diferentes como el bambú aéreo y otras más innovadoras como aerial straps junto con fuerza capilar.

La propuesta combina los números tradicionales del circo con las nuevas tendencias en este tipo de espectáculos, como son el teatro, la danza y los cantantes en directo.

Una cuidada iluminación, sonido, vestuario y puesta en escena completan la nueva gran producción de Evolution Circus.