Malpica pide apoio a Educación para mellorar os colexios Milladoiro e Joaquín Rodríguez

No centro da capital local precisan dun ascensor e no de Buño cambiar as fiestras

Eduardo Parga, esquerda, e Román Rodríguez na xuntanza mantida en Santiago. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

O alcalde de Malpica, Eduardo Parga, trasladou ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a necesidade de acometer sendas melloras no CEIP Milladoiro e no CEIP Joaquín Rodríguez, de Buño.

No primeiro caso «é necesario renovar o ascensor, pois despois de anos facendo mantemento por parte do Concello, agora os custos do arranxo aconsellan un cambio, e iso xa lle corresponde á Xunta», sinalou o rexedor. O orzamento presentado ao conselleiro ascende a 36.000 euros.

Pola súa banda, no CEIP de Buño «hai que renovar as fiestras da parte traseira do segundo andar, pois teñen máis de 40 anos e filtran aire e humidade», sinalou Parga. Neste caso o custo estimado é duns 29.000 euros.

«Non son grandes investimentos, pero si son moi necesarios, e o conselleiro así o entendeu e quedou de avaliar a forma de afrontalos», engadiu.

