Mariola Sampedro devuelve Ribeira al PP y busca gobernar «para todos» desde el respeto

Bronco pleno extraordinario en Ribeira para sacar, mediante moción de censura, del gobierno a Luis Pérez (BNG) y poner a María José Sampedro (PP), gracias al voto decisivo de tres ediles del Partido Barbanza Independiente. Sin embargo, el protagonismo se lo llevó el público que abarrotaba el viejo auditorio (hubo hasta colas para entrar) y vitoreó a sus líderes saliente y a la entrante... pero entre fuertes diatribas que duraron las casi dos horas y media de sesión. La legitimidad de las mayorías y posibles coacciones fueron piedra angular de la confrontación entre partidos.

De esta forma, constituida la mesa de edad por Antía Alberte y Antonio José Doval (que se las vieron para poner orden, incluyendo amagos de expulsión e identificación de presentes por parte del edil popular), arrancaba un pleno en el que los partidarios del tripartito saliente (BNG, PSOE y PBBI) se dejaron sentir más vigorosamente que los populares, salvo algún «Mariola alcaldesa» aislado. Y es que independientes y miembros del PP fueron tildados de «chaqueteros, traidores, corruptos» entre algunos de los epítetos más suaves que les dedicaron mientras tomaban la palabra (los dos candidatos por partida doble, como portavoces de sus partidos y aspirantes al poder municipal).

Requisitos legales

Así, y tras comprobar que se daban los requisitos legales para la censura, comenzaban las distintas intervenciones. Entre ellas, la del peso que inclinó la balanza, Vicente Mariño, del PBBI –que junto a Herminia Pouso y Fernando Abraldes votaron con el PP–, quien hizo un repaso por cada una de las concejalías y su presunta «falta de implicación». Aseguró que «el Bloque desestabilizó o goberno», y que esa formación había «incumprido o acordo», nombrando por ejemplo una jefa de prensa y secretario de la alcaldía afines al BNG, o de haber tejido una «rede clientelar». También recordó que su municipio «non é nacionalista», así como «opacidade» en los presupuestos, detectando «sectarismo» en la formación frentista.

En cuanto a los candidatos, la nueva alcaldesa Mariola Sampedro, indicó que «Ribeira merece un cambio», y que «non se pode gobernar para uns poucos, senón para todas as familias». Reivindicó, igualmente, su ADN «cen por cen de Ribeira». Asimismo, defendió la «lexitimidade» del PP para retomar el poder al ser «con moito» el más votado, e instó a los presentes a recuperar «o espíritu das heroínas de Sálvora». Acabó comprometiéndose a gobernar «desde o respecto, educación e honestidade», y lamentó que los nacionalistas «deixan máis débeda da que atoparon, cinco millóns máis».

Luis Pérez, el regidor saliente, defendió la legitimidad de los pactos para buscar mayorías, y reseñó que esta censura carece «de motivos, e responde a intereses de dous partidos e os concelleiros que o suscriben», añadiendo que la moción se suscribió «baixo coaccións», con desencadenantes: las malas encuestas hacia el PP; que la gente apoyaba al tripartito; y el apoyo prestado por «dignidade» de los dos miembros del PBBI que le votaron. Enumeró logros, como los 6 millones de fondos europeos logrados para mejorar Bandourrío.

A su vez, Francisco Suárez-Puerta, concejal del PSOE, aludía a los supuestos desfases entre ingresos y gastos, negando que ese pudiera ser el motivo de la moción, «porque supón so o 0,3% de exceso de gasto». Por su parte, hubo 2 ediles del PBBI que no se unieron a la moción para hacer caer al ejecutivo del que formaban parte: Tania Redondo (que reivindicó su anterior apoyo «a un cambio positivo») y un combativo Luis Furones.

Cadena sin dueño y motivos

El aforo logrado este lunes en el antiguo auditorio de Ribeira pasará a la historia... y el volumen de los insultos y cantidad de interrupciones de la sesión plenaria, también. Por haber, hasta uno de los asistentes recorrió las butacas buscando al dueño de una cadena de oro que había aparecido. El intríngulis, sin embargo, estuvo en las motivaciones para llevar a cabo la moción de censura, enumerados al principio de la misma.

Así, se citaron la falta de respaldo al alcalde –«nin do seu goberno tiña todos os apoios», manifestaba el PP-PBBI–, pero también que «non houbo diálogo coa oposición»; la existencia «de plenos sen que se consensuara nin a orde do día»; falta de datos o avances en proyectos como la variante; ausencia «de control no gasto, como no apartado de festexos»; o la presunta carencia «dun proxecto sólido de futuro máis aló das siglas», según se aludía.

Por todo ello, se habría buscado un «acordo programático para asegurar o benestar social e económico». Los integrantes del nuevo bipartito se declararon «lexitimados e motivados».

En ese mismo auditorio, se dejaron ver rostros conocidos de la izquierda, como del BNG, con el diputado nacional Néstor Rego o Bieito Lobeira, al igual que el del diputado autonómico del PSdeG Aitor Bouza, entre muchos otros. Todo entre críticas a viva voz calificando de «mentireiros» o «caciques» al nuevo gobierno entrante.

Por contra, apenas se notó la asistencia del exalcalde Manuel Ruiz Rivas (PP) y varios cargos orgánicos autonómicos de los partidos con representación en la Corporación, como la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; o el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos.

Resultó evidente que todas las formaciones estaban más que convencidas de a quien apoyar, y no se produjo titubeo alguno a la hora de votar o tomar la palabra... a diferencia de 1989, cuando el plantón de un edil desbarató otra censura.