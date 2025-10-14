Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro

Se trata de dos parcelas próximas a la avenida Rosalía

Está previsto habilitar otras nuevas en el futuro

Una de las parcelas habilitada como aparcamiento en la rúa Castelao de Milladoiro

Una de las parcelas habilitada como aparcamiento en la rúa Castelao de Milladoiro / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El Ayuntamiento de Ames estuvo durante dos semanas acondicionando dos parcelas en O Milladoiro para habilitar una nueva área de aparcamiento público.

Dichas parcelas (una ya está abierta) se hallan en la rúa Castelao, muy cerca de la avenida de Rosalía de Castro, y cuentan con una capacidad de alrededor de 300 plazas para estacionamiento.

El edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, destaca que «era necesario dispor dunha nova área de estacionamento nesta zona do Milladoiro. Ademais seguimos traballando para abrir novos aparcadoiros nesta localidade». En esta localidad ya hay otras explanadas similares ante el Supercor, en la rúa Agro do Medio; en la Travesía do Porto; y la de la casa de la cultura.

