Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro

El Ayuntamiento de Ames estuvo durante dos semanas acondicionando dos parcelas en O Milladoiro para habilitar una nueva área de aparcamiento público.

Dichas parcelas (una ya está abierta) se hallan en la rúa Castelao, muy cerca de la avenida de Rosalía de Castro, y cuentan con una capacidad de alrededor de 300 plazas para estacionamiento.

El edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, destaca que «era necesario dispor dunha nova área de estacionamento nesta zona do Milladoiro. Ademais seguimos traballando para abrir novos aparcadoiros nesta localidade». En esta localidad ya hay otras explanadas similares ante el Supercor, en la rúa Agro do Medio; en la Travesía do Porto; y la de la casa de la cultura.