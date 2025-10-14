Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE de Rianxo pide a Augas de Galicia que asuma a xestión da depuradora local

Critica que, despois de catro anos, se siga con contratacións urxentes

Di que un servizo esencial «non pode depender de solucións improvisadas»

Depuradora de Rianxo

Depuradora de Rianxo / Cedida

El Correo Gallego

Rianxo

O PSOE de Rianxo considera prioritario que Augas de Galicia asuma a xestión integral e conxunta da EDAR e do tanque de tormentas ou, no seu defecto, «que active a licitación do servizo canto antes. O obxectivo é garantir unha prestación estable, eficiente e coordinada, sen que iso supoña sobrecustes nin a creación de novos cánons para o Concello».

Os socialistas lembran que o anterior goberno municipal xa solicitou en 2022 a Augas de Galicia que asumise esta responsabilidade. «Case catro anos despois, a situación segue sen resolverse e o servizo continúa xestionándose mediante contratacións urxentes, con empresas que incluso levan meses sen percibir os pagos correspondentes», engaden.

Sinalan que esta realidade xera «inestabilidade, precariedade e risco tanto para a prestación do servizo como para a protección ambiental da ría, e pon de manifesto a falta de planificación por parte da administración autonómica». Subliñan que é un servizo esencial «que non pode depender de solucións improvisadas nin de incertezas financeiras».

A licitación do servizo por parte de Augas de Galicia permitiría, segundo o PSOE, consolidar un modelo «estable, transparente e con garantías técnicas e ambientais, evitando sobrecargar economicamente ao Concello». Por iso piden á Xunta que «desbloquee de inmediato este proceso».

