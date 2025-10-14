O PSOE de Rianxo pide a Augas de Galicia que asuma a xestión da depuradora local
Critica que, despois de catro anos, se siga con contratacións urxentes
Di que un servizo esencial «non pode depender de solucións improvisadas»
El Correo Gallego
O PSOE de Rianxo considera prioritario que Augas de Galicia asuma a xestión integral e conxunta da EDAR e do tanque de tormentas ou, no seu defecto, «que active a licitación do servizo canto antes. O obxectivo é garantir unha prestación estable, eficiente e coordinada, sen que iso supoña sobrecustes nin a creación de novos cánons para o Concello».
Os socialistas lembran que o anterior goberno municipal xa solicitou en 2022 a Augas de Galicia que asumise esta responsabilidade. «Case catro anos despois, a situación segue sen resolverse e o servizo continúa xestionándose mediante contratacións urxentes, con empresas que incluso levan meses sen percibir os pagos correspondentes», engaden.
Sinalan que esta realidade xera «inestabilidade, precariedade e risco tanto para a prestación do servizo como para a protección ambiental da ría, e pon de manifesto a falta de planificación por parte da administración autonómica». Subliñan que é un servizo esencial «que non pode depender de solucións improvisadas nin de incertezas financeiras».
A licitación do servizo por parte de Augas de Galicia permitiría, segundo o PSOE, consolidar un modelo «estable, transparente e con garantías técnicas e ambientais, evitando sobrecargar economicamente ao Concello». Por iso piden á Xunta que «desbloquee de inmediato este proceso».