Seguimiento diario a la depuradora de Santiago tras confirmarse como foco de vertidos al Sar

La Xunta, a través del organismo hidráulico Augas de Galicia, solicita al Ayuntamiento de Santiago que resuelva lo antes posible los problemas detectados en la depuradora de aguas residuales (EDAR) de A Silvouta, infraestructura de la que es propietario y que desde el pasado domingo está provocando vertidos al río Sar que afectan a los ayuntamientos de Ames, Brión y Rois. Por su parte, desde la capital de Galicia reconocen que la encargada de las obras de la nueva estación, Acuaes, informó ya "dalgúns problemas na posta en servizo desta primeira fase", y espera que esta semana se normalice la situación.

Así, hay que recordar que en los últimos días, el regidor de Ames denunció la mortandad y mal olor del cauce del Sar, donde vierte dicha EDAR. A su vez, los técnicos del Programa de control de vertidos (PCV) de Augas de Galicia se desplazaron de inmediato a la zona después de recibir varios avisos relacionados con un supuesto vertido al Sar. Durante su primera inspección, comprobaron que el origen del foco estaba en la EDAR de A Silvouta, infraestructura que, tal y como les trasladó la empresa encargada de su gestión, desde la semana pasada está en período de puesta en marcha, pero sin contar aún con el tratamiento necesario para que pueda operar con normalidad.

Esta circunstancia explicaría la afectación detectada al dominio público hidráulico y también sería la razón por la que el efluente de la depuradora muestra un aspecto muy turbio, marrón y con olor a aguas fecales, según constató el personal del PCV. Después de recibir un nuevo aviso ayer, lunes, y tras comprobar in situ que la situación no había cambiado, Augas de Galicia se volvió a dirigir al personal responsable de la gestión de la EDAR para insistir en la importancia de llevar a cabo actuaciones de mejora en el tratamiento de las aguas residuales que recibe y decidió enviar hoy también una comunicación escrita al Ayuntamiento de Santiago para pedirle que solucione este problema el antes posible.

Mientras tanto, el organismo público hidráulico llevará a cabo un seguimiento telefónico diario para comprobar la evolución del tratamiento de la EDAR compostelana, programando inspecciones cada vez que se indique un cambio en el mismo o en la afición al río Sar, tomando las muestras pertinentes para obtener resultados analíticos y procediendo a dar traslado al Área de Vertidos a los efectos administrativos oportunos.