Tributo en Lestedo a la nueva centenaria Carmen de la Fuente

El Ayuntamiento de Boqueixón homenajeó a Carmen de la Fuente Vázquez, vecina de Lestedo, que acaba de cumplir 100 años. Además del tradicional ramo de flores, el regidor Ovidio Rodeiro le entregó un ejemplar de sus memorias, escritas por esta veterana durante la pandemia en colaboración con el departamento local de Servizos Sociais.