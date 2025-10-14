Tributo en Lestedo a la nueva centenaria Carmen de la Fuente
El regidor de Boqueixón Ovidio Rodeiro le entregó un ramo de flores y un ejemplar de las memorias de esta veterana
Boqueixón
El Ayuntamiento de Boqueixón homenajeó a Carmen de la Fuente Vázquez, vecina de Lestedo, que acaba de cumplir 100 años. Además del tradicional ramo de flores, el regidor Ovidio Rodeiro le entregó un ejemplar de sus memorias, escritas por esta veterana durante la pandemia en colaboración con el departamento local de Servizos Sociais.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El delegado del Gobierno promete la apertura total de la autovía Santiago-Lugo “en pocos meses”
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- La iniciativa privada impulsa el polígono de Lavacolla ante la falta de suelo industrial en Santiago
- Galicia, atrapada bajo un bloqueo anticiclónico que altera el tiempo habitual en octubre
- La tienda de 'Animal' salta de Netflix a Google Maps: el veterinario Luís Zahera atiende en Costa Vella
- Un octogenario muere atropellado en el entorno del consistorio de Santa Comba
- Desactivan una macroconcentración 'tunning' en Santiago: 150 conductores sancionados en el polígono da Sionlla