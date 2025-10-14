Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tributo en Lestedo a la nueva centenaria Carmen de la Fuente

El regidor de Boqueixón Ovidio Rodeiro le entregó un ramo de flores y un ejemplar de las memorias de esta veterana

La centenaria Carmen de la Fuente porta un ramo de flores con el alcalde a su derecha / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Boqueixón

El Ayuntamiento de Boqueixón homenajeó a Carmen de la Fuente Vázquez, vecina de Lestedo, que acaba de cumplir 100 años. Además del tradicional ramo de flores, el regidor Ovidio Rodeiro le entregó un ejemplar de sus memorias, escritas por esta veterana durante la pandemia en colaboración con el departamento local de Servizos Sociais.

