Día Internacional das Mulleres Rurais 2025

Dodro busca refundar a Asociación Malvalila

A primeira reunión coas mulleres interesadas en volver a poñer en funcionamento a entidade foi próspera

Anteriores socias da asociación dodrense.

Anteriores socias da asociación dodrense.

Iago Rodríguez

Dodro

Nunha data tan especial como o Día Internacional das Mulleres Rurais, o Concello de Dodro non puido amencer cunha nova mellor que a máis que posible refundación da Asociación Malvalila, unha entidade que estivo en funcionamento dende o ano 2008 ata o 2020 desenvolvendo actividades de todo tipo, pero que viu truncada a súa operatividade coa chegada da pandemia.

Con todo, os dodrenses sempre tiveron presentes as raíces que sementaron esas mulleres para manter con vida e ánimo o municipio e garantir os sorrisos das veciñas, polo que o Concello, coa colaboración da xente que desexe coller o bastón da loita pola igualdade e de ofrecer novas iniciativas dirixidas ás mulleres de Dodro, decidiron que tiñan que volver a dar vida á Asociación Malvalila.

Deste xeito, segundo explica Isabel Queiruga, unha das socias da entidade, organizaron unha primeira reunión coas novas socias para perfilar as ideas e actividades que buscarán ofrecer nesta nova andadura. «A poboación de Dodro é dispersa, por iso é importante organizar talleres ou saídas para que as mulleres poidan entreterse dalgunha maneira», indica Queiruga

