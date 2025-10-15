DEBES CONSIDERARLA SOSPECHOSA
¿Eres de Ames y has recibido una llamada en nombre del Concello para realizar un análisis del agua?
Desde el gobierno municipal piden precaución, así como contactar con ellos mediante los canales oficiales ante cualquier situación rara de este tipo
¿Podemos entrar a realizar un análisis de agua en su domicilio? Es la falsa solicitud que están recibiendo algunos vecinos de Ames en nombre del Concello desde hace unos días, y por las que el gobierno municipal acaba de lanzar un aviso de 'precaución' a todos sus residentes.
Desde al ayuntamiento amesano han querido dejar muy claro a sus vecinos que en este momento "no están realizando ninguna campaña de este tipo", y que "tampoco están solicitando acceso a los hogares para tal fin", por lo que todo aquel que pudiera recibir una de estas llamadas, "debe considerarla sospechosa".
Recomendaciones
En su aviso, el Concello de Ames recomienda no facilitar ningún dato personal ni permitir el acceso a personas desconocidas a los domicilios, así como contactar con ellos mediante los canales oficiales ante cualquier situación rara de este tipo. También indican que en el caso de tener una llamada de esta clase, se contacte inmediatamente con la Policía Local o la Guardia Civil en los teléfonos 619-767-575 o 981-536-405.
