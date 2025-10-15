Un detenido por agresión con armas blancas en Ordes durante una pelea

Un sujeto fue detenido por la Guardia Civil en Ordes tras protagonizar una pelea con otro en la céntrica rúa Alfonso Senra, a la altura de los números 71-73. Al parecer, y según la Guardia Civil, la agresión se produjo con una tijeras (posiblemente también se empleó un cuchillo), y salvo complicaciones, no se teme por la vida del lesionado (que estaba consciente). Hasta el lugar del altercado se desplazó para asistirle el 061.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 22.00 horas de este martes, y la investigación continúa abierta, siempre según fuentes oficiales.