López Campos apuesta por el cine con su visita al set lalinense de ‘O pesadelo das vacas’

El Lalín Arena está siendo uno de los escenarios del rodaje en la provincia de Pontevedra de 'O pesadelo das vacas', primer largometraje de ficción del director Rafa de los Arcos, para el que la compañía Matriuska cuenta con una de las subvenciones de la Xunta a la producción de proyectos audiovisuales gallegos, por 280.000 euros. Y hasta allí se desplazó el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, para conocer de primera mano el avance de la filmación, que arrancó a finales de septiembre y llegará a Rodeiro y Silleda.

La productora pontevedresa se pone ahora al frente del debut en la dirección de largas de ficción del realizador vigués Rafa de los Arcos, que cuenta con una amplia experiencia audiovisual en cine documental, cortometrajes, televisión y publicidad. En 'O pesadelo das vacas' firma también el guión, junto a Miguel Ángel Blanca, para abordar una historia ambientada en el rural del interior de Galicia que, además, está tratada desde una perspectiva de género.

El propio Rafa de los Arcos y el productor Daniel Froiz recibieron al conselleiro y al director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, en esta visita al set de 'O pesadelo das vacas', en la que participaron también el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el diputado provincial de Cultura, Jorge Cubela; el alcalde de Lalín, Xosé Crespo; el de Rodeiro, José Luís Camiñas; la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández; y Vanessa Grela y Javier Lopo, en representación de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia.