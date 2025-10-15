Mostra de Cinema Galego FOCO con tributo a Rivera en Padrón

El Concello de Padrón presentó la primera edición de la Mostra de Cinema Galego FOCO, que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de este mes en diferentes espacios de la villa, con filmes como 'Antes de Nós'. En el acto participaron el regidor, Anxo Arca, junto a Javier Figueroa, director de marketing de la Corporación Cortizo; Xosé García Lapido; de la Fundación Rosalía de Castro; y Fernando Rodríguez, de FOCO.

La Mostra FOCO nace «co obxectivo de crear un espazo estable de encontro arredor do cinema galego», apunta la organización, añadiendo que «o programa combina proxeccións con actividades de carácter divulgativo, propostas musicais e iniciativas dirixidas á participación da veciñanza de todas as idades». Así, en esta la primera edición habrá un reconocimiento especial a la actriz Mabel Rivera, ganadora del Premio Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por la película 'Mar adentro' en 2004. Recibirá el I Foco de Honra a toda una trayectoria trabajando en pro del audiovisual galego.

Acto inaugural

La programación arrancará el viernes 17 de octubre en el auditorio del Parque Tecnolóxico Cortizo, con un acto inaugural a las 19.00 horas. Se proyectará 'Antes de Nós', película dirigida por Ángeles Huerta que aborda la figura de Castelao y su relación con Virxinia Pereira en dos momentos cruciales de sus vidas. Incluye un coloquio con el guionista Pepe Coira, referente de la ficción gallega contemporánea.

El sábado 18 de octubre el evento llegará a la rúa Real, donde por la mañana, entre las 11.00 y 14.00 horas, tendrá lugar la actividad infantil A Caixiña de Mistos, considerado el cine más pequeño del mundo (una caravana itinerante que ofrece cortometrajes familiares). Ya en el Auditorio de la Casa de Rosalía, se proyectará a las 18.15 horas 'A poeta analfabeta', documental dirigido por Sonia Méndez sobre la poeta y activista Luz Fandiño, y a las 22.00 horas, concerto allí de O’Leo de Matamá.

El domingo 19 se cerrará la muestra en el Auditorio de Padrón con el documental 'A loita final', dirigido por Enrique Banet y producido por Mabel Rivera, a las 18.00 horas, incluyendo charla coloquio con el director y entrega del galardón a Rivera.