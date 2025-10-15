A Pobra organiza un Obradoiro de Samaín para favorecer a conciliación familiar e laboral
A actividade desenvolverase nas instalacións do CEIP Salustiano Rey Eiras os días 31 de outubro e 3 de novembro
O prazo para formalizar a inscrición permanecerá aberto ata o martes 28 de outubro
O Concello da Pobra do Caramiñal pon en marcha, a través da concellaría de Igualdade, unha nova edición do Obradoiro de Samaín, dirixido ao alumnado de educación infantil e primaria. A actividade desenvolverase nas instalacións do CEIP Salustiano Rey Eiras os días 31 de outubro (Día do Ensino) e 3 de novembro, en horario de 09:00 a 14:00 horas, con posibilidade de acceso ás 10:00 horas para quen o precise. Ademais, tamén haberá dispoñibles servizos de madruga e comedor.
A iniciativa busca favorecer a conciliación da vida laboral e familiar durante estas dúas datas non lectivas, ofrecendo ao mesmo tempo un espazo lúdico e educativo para a rapazada centrado na temática de terror.
O prazo para formalizar a inscrición permanecerá aberto ata o martes 28 de outubro. O trámite deberá realizarse entregando o documento correspondente a través da sede electrónica municipal, no rexistro do Concello ou directamente no departamento de Igualdade.
Prezos de inscrición
O importe de inscrición é de 10 euros, cun desconto de 50 % para o segundo irmán ou irmá e gratuidade a partir do terceiro.
Para máis información, as persoas interesadas pódense poñer en contacto co departamento de Igualdade a través do correo electrónico igualdade@apobra.gal ou no teléfono 981 832 764 (ext. 6).
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Desactivan una macroconcentración 'tunning' en Santiago: 150 conductores sancionados en el polígono da Sionlla