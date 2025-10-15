Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Pobra organiza un Obradoiro de Samaín para favorecer a conciliación familiar e laboral

A actividade desenvolverase nas instalacións do CEIP Salustiano Rey Eiras os días 31 de outubro e 3 de novembro

O prazo para formalizar a inscrición permanecerá aberto ata o martes 28 de outubro

Nenos nun recreo cultural celebrando o Samaín.

Nenos nun recreo cultural celebrando o Samaín. / BERNABE/JAVIER LALIN

El Correo Gallego

A Pobra

O Concello da Pobra do Caramiñal pon en marcha, a través da concellaría de Igualdade, unha nova edición do Obradoiro de Samaín, dirixido ao alumnado de educación infantil e primaria. A actividade desenvolverase nas instalacións do CEIP Salustiano Rey Eiras os días 31 de outubro (Día do Ensino) e 3 de novembro, en horario de 09:00 a 14:00 horas, con posibilidade de acceso ás 10:00 horas para quen o precise. Ademais, tamén haberá dispoñibles servizos de madruga e comedor.

A iniciativa busca favorecer a conciliación da vida laboral e familiar durante estas dúas datas non lectivas, ofrecendo ao mesmo tempo un espazo lúdico e educativo para a rapazada centrado na temática de terror.

O prazo para formalizar a inscrición permanecerá aberto ata o martes 28 de outubro. O trámite deberá realizarse entregando o documento correspondente a través da sede electrónica municipal, no rexistro do Concello ou directamente no departamento de Igualdade.

Prezos de inscrición

O importe de inscrición é de 10 euros, cun desconto de 50 % para o segundo irmán ou irmá e gratuidade a partir do terceiro.

Para máis información, as persoas interesadas pódense poñer en contacto co departamento de Igualdade a través do correo electrónico igualdade@apobra.gal ou no teléfono 981 832 764 (ext. 6).

