PONTECESO
A praia de Balarés contará cun auditorio ao aire libre
O deseño sairá dun concurso convocado pola Deputación e o Colexio de Arquitectos
A Deputación da Coruña e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) asinaron dous convenios de colaboración para a convocatoria de concursos de proxectos de arquitectura destinados a promover intervencións emblemáticas na praia de Balarés (Ponteceso) e no Pazo de Arenaza, en Oleiros. Ambas iniciativas teñen como obxectivo potenciar a calidade arquitectónica, a sustentabilidade e o respecto polo patrimonio histórico e natural da provincia.
En Balarés proponse a construción dun auditorio ao aire libre e a mellora da contorna da cafetería da praia. A iniciativa pretende integrar a arquitectura coa paisaxe natural, creando un novo espazo cultural e social para concertos e actividades ao aire libre que dinamice o turismo e a vida comunitaria da comarca de Bergantiños.
No caso do Pazo de Arenaza, o concurso busca rehabilitar o edificio claustral do complexo situado en Iñás (Oleiros) para ampliar o espazo de traballo colaborativo (coworking) que a Deputación mantén neste inmoble.
O acordo foi asinado polo deputado de Contratación, Patrimonio e Equipamentos, Xosé Penas, e polo decano-presidente do COAG, Luciano González, coa presenza da presidenta da delegación de A Coruña do Colexio, Encarnación Ruth Varela. A intervención combinará a conservación do patrimonio coa creación dun espazo moderno e funcional orientado ao emprendemento.
Os concursos repartirán premios económicos que suman máis de 20.000 euros e suporán a contratación dos equipos gañadores para a redacción dos proxectos de execución e, no seu caso, a dirección de obra. O orzamento de execución material previsto ascende a 150.000 euros para o auditorio de Balarés e a 265.630 euros para a rehabilitación de Arenaza .
