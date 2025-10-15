Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día Internacional das Mulleres Rurais 2025

Rois, o pioneiro galego na defensa da muller rural

O municipio viu nacer en 1985 á Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde, a primeira da comunidade

Unha muller nun dos seus terreos. | CEDIDA

Unha muller nun dos seus terreos. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Rois

Na actualidade, como vén sendo costume dende o ano 2008, celébrase o Día Internacional das Mulleres Rurais, unha data sinalada que serve para recoñecer e poñer en valor o papel fundamental que levan a cabo as mulleres no ámbito rural.

Se existe un lugar en Galicia no que o labor da muller rural está especialmente enraizado, ese é Rois, localidade pioneira no movemento de empoderamento feminino no campo.

Neste contexto, no ano 1985 fundouse a Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde, a primeira na historia de Galicia e que sentou precedente en España. Posteriormente, en 1990 constituíuse a Asociación de Mulleres Rurais de Ermeldo e, en 1994, a Asociación de Amas de Casa de Rois. Na actualidade, entre as tres entidades suman máis de 450 integrantes.

Inicialmente, estas entidades centrábanse en promover que as mulleres saísen da casa e tivesen acceso a formarse, pero hoxe en día o seu labor é máis social e comunitario.

O seu forte papel dinamizador e socializador serviu de axuda para moitas do colectivo, posto que abre a porta a que entre elas poidan manter contacto e fortalecer lazos entre si.

