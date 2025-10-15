Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día Internacional das Mulleres Rurais 2025

Vimianzo usa o cine para reivindicar a muller rural

O auditorio municipal acollerá a proxección do filme ‘Los Destellos’, de Pilar Palomero, ás 19.00 horas

Unha das escenas da película. | LOS DESTELLOS

ECG

Vimianzo

O día de hoxe, 15 de outubro, non é unha data calquera, pois celebrase o Día Internacional das Mulleres Rurais, unha cita que enxalza a profunda relevancia deste importante colectivo e que moitos municipios aproveitan para poñer en marcha iniciativas orixinais para visibilizar o seu labor.

Un deles é Vimianzo, que non quixo deixar pasar a ocasión para reivindicar a súa figura participando no VIII Ciclo Nacional de Cine e Mulleres Rurais, unha mostra de cine itinerante na que se proxectan películas protagonizadas por mulleres que viven nos espazos rurais para destacar o seu papel vertebrador, social e económico tanto en grandes cidades como en pequenos pobos a través da gran pantalla.

Deste modo, previse proxectar esta tarde, a partir das 19.00 horas no auditorio municipal da capital de Terras de Soneira, o filme Los Destellos, dirixido pola cineasta Pilar Palomero.

Desde o Concello sinalan que é «unha honra formar parte, un ano máis, dun proxecto nacional tan importante e no que se reivindica o papel das mulleres rurais». Engaden ademais que «o cine é unha ferramenta moi poderosa e agrádanos empregala para poder poñer en valor algo tan importante».

