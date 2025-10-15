Día Internacional das Mulleres Rurais 2025
Mulleres que sementan futuro en Val do Dubra
O seu día a día no rural, transmitido ao longo de xeracións, é imprescindible para o benestar do sistema
En Val do Dubra, o latexo da vida sempre tivo acento de muller. Aquelas que traballaron arreo na terra, no gando e no fogar, que fixeron posible o sustento das familias e a continuidade das aldeas. Mulleres que, sen facer ruído, levantaron un mundo enteiro coas súas mans, co esforzo diario e coa sabedoría herdada das súas nais e avoas.
Foron e son as verdadeiras arquitectas do rural: coidaron hortas, criaron animais, amasaron pan e tamén atoparon tempo para rir, cantar e celebrar a vida. Nas feiras, como as Feiras do Abril, eran protagonistas silenciosas vendendo produtos, intercambiando consellos, axudándose unhas a outras e mantendo viva a economía local cando apenas se falaba de igualdade ou dereitos.
As súas historias, transmitidas de boca en boca, falan de resistencia e comunidade. Mulleres como Manola de Parente, Carmen do Curro ou Lola da Rocha representan a memoria viva dun tempo no que o esforzo cotián era tamén unha forma de amor. A través delas recoñecemos a todas as dubresas que fixeron da súa vida unha semente.
Día Internacional da Muller RuralDía Internacional da Muller Rural
Hoxe, no Día da Muller Rural, Val do Dubra rende homenaxe a todas esas mulleres traballadoras que deron e seguen a dar vida á nosa terra.
