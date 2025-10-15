El vertido llega a Padrón: Recuperación do Sar exige control en la transición entre las depuradoras santiaguesas

El río Sar a su paso por Ames luce ya un mejor aspecto... pero únicamente «porque a vertedura xa chegou a Padrón», aportaba Suso Noya, integrante de la Plataforma pola Recuperación do Sar. Esta entidad, que está en contacto permanente con los responsables de las administraciones locales de Santiago y Ames, subraya que «todo indica que debeuse á transición entre a depuradora vella e a nova na Silvouta», y lamenta que este proceso concreto no se limitase «a unha ou dúas horas, en lugar de días, como parece que foi».

Desde el colectivo exigen «medidas correctoras e que non se repita; reclamamos trasparencia, sen pin pan pun político entre administracións» y, además, que se ponga en marcha una recuperación de los cauces, «porque esta vertedura chegou á Rede Natura, e no mesmo proxecto no que se delimitou esta zona protexida incluíanse medidas para evitar percances deste tipo», recuerdan.

Lo más urgente, aparte de evitar cualquier nueva fuga de fecales al río, es que ahora Augas de Galicia «limpe e retire os restos do Sar, porque nas beiras hai sólidos vellos, pero tamén novos despois deste suceso», aclara Noya.

El río Sar a su paso por Ames, con una intensa coloración gris en sus aguas en días anteriores / B. García

A juicio de la plataforma, «o certo é que a vella depuradora de A Silvouta xa non depuraba nas condicións que debía, e semella que xa conectaron a nova, aínda que temos serias dúbidas de que esté funcionando». Asimismo, lamentan que este tipo de sucesos hayan sido una constante a lo largo de los últimos años. Y, de hecho, Noya está convencido de que «se o caudal do Sar estivese máis alto, a xente nin se daría conta do que pasaba; pero o río está moi baixo nestes días», por lo que saltaron todas las alarmas, incluidas las de vecinos, munícipes y administración hidráulica gallega.

Administraciones

Hay que recordar que fue el propio alcalde de Ames, Blas García, el que se hacía eco del suceso, publicando fotografías. Ahora, tras confirmarse que la fuga salió de A Silvouta, desde este Concello tienen la intención de presentar denuncia ante el Seprona y Policía Autonómica debido a la mortandad de fauna acuática; el fuerte olor y la turbidez del río en días pasados.

De igual manera, Augas de Galicia se comprometió a llevar a cabo un seguimiento telefónico diario para comprobar la evolución del tratamiento de la depuradora compostelana, programando inspecciones cada vez que se indique un cambio en el mismo o en la afectación al río Sar, tomando las muestras pertinentes para obtener resultados analíticos y procediendo a dar traslado al Área de Vertidos a los efectos administrativos oportunos. Desde el Ayuntamiento de Santiago contestaban que habían detectado «algúns problemas na posta en servizo da primeira fase da EDAR», y que esperaban que la situación se normalizase «esta semana».