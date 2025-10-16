Alumnos de Rois, Padrón y Dodro dan alas a los recursos locales con un taller de empleo
Trece estudiantes aprendieron durante 12 meses a elaborar material promocional
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Rois, Ramón Tojo; el de Padrón, Anxo Arca; ediles padroneses y de Dodro; y por el director territorial de la Consellería de Emprego, Juan J. Couce, pusieron en valor el trabajo desarrollado por los 13 alumnos que finalizaron el taller de empleo para gente joven, Xuventude Terras de Iria.
Así, y promovido por los concellos de Padrón, Rois y Dodro, se llevó a cabo un proyecto que durante 12 meses combinó formación y práctica profesional en el ámbito de la promoción turística y del desarrollo local. La representante de la Xunta destacó que los participantes despidieron un año intenso lleno de aprendizaje esfuerzo e ilusión, y subrayó que el programa abre nuevas puertas laborales, ofreciendo herramientas y experiencia para acceder al mercado de trabajo con garantías.
Gracias a una aportación del Ejecutivo autonómico superior a los 420.000 euros, este taller hizo posible desarrollar un completo trabajo de puesta en valor de los recursos turísticos de los tres municipios participantes, elaborando nuevo material promocional que incluye un catálogo de imágenes y fotomontajes, infografías, maquetación editorial y una nueva imagen corporativa y material gráfico.
