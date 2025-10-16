Ames detecta más vertidos al Sar y eleva la denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente

El Concello de Ames, tras detectar que los vertidos al Sar continúan, ha decidido denunciar el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente «para que se actúe e tomen medidas» contra una contaminación de la que, aseguran, ninguna administración ha informado pormenorizadamente ni adoptado solución alguna. Además, el alcalde Blas García afirma que las aguas coloreadas ya pasaron Padrón, y viajan por el Ulla hacia el mar.

Precisamente, la denuncia remitida a la Fiscalía de Medio Ambiente –a la que se invita a sumarse a los otros municipios por donde pasa el Sar, Brión, Rois y Padrón– hace traslado expreso de la falta de información del resto de administraciones y empresas implicadas, relatando la turbidez, mortandad y malos olores que confirmaron el pasado fin de semana. En concreto, se solicita del fiscal que reciba toda esta información «a fin de que se determine se existen indicios dun delicto de vertedura contaminante, e, se procede, se inicien as dilixencias correspondentes para depurar responsabilidades», amparándose además en la necesidad de preservar la Rede Natura.

Pliegos y pruebas

Por su parte, Javier Antelo, edil de Medio Ambiente, recordaba que el pasado domingo ya movilizaron a los técnicos de Augas de Ames «tras detectar unha vertedura de grandes dimensións», que el regidor cifra en «metros cúbicos» de líquido pestilente volcados al Sar. Además, daba dos datos cruciales: por un lado, que «todo parece indicar que ven de onde se está facendo un trasvase da depuradora nova a vella», y que revisando los pliegos del proyecto, consta que «deberían facer unhas probas que semella non se fixeron» y que «ata que non estivera funcionando a nova depuradora ao cento por cento, non se podería paralizar a vella, para evitar precisamente o que estamos vivindo», subrayaba.

Igualmente, Blas García confirmaba que han encargado la realización de «dúas analíticas diarias» en el curso fluvial, y reseña que, si bien la pestilencia se ha reducido, «é máis perceptible polas noites e a primeira hora da mañá», lo que ja propiciado que en una cercana escuela infantil «decidiran non sacar aos rapaces ao patio», aportaba el mandatario local a pie de cauce.

Así, y acompañados por los concejales de Obras y Servizos Sociais, toda la representación municipal coincidía en criticar la «tibieza» de las administraciones implicadas a la hora de actuar, recordando la contundencia, por ejemplo, ejercida contra el particular de Trazo que anteriormente había protagonizado un suceso de estas características en el Tambre.

Grave atentado

«Trátase dun atentado medioambiental moi grave», aportaba el regidor, el socialista Blas García, destacando que además de sus técnicos, fueron muchos los vecinos (incluidos brioneses) que alertaban en los últimos días de la evidente pestilencia que emana el Sar.

Según reseñaba a los medios el alcalde, «o informe da Policía Autonómica, recibido hoxe –por este jueves–, ratifica, o que todos sabemos, que hai un vertido, que certifican con fotos que xa chegou a Padrón, algo que xa sabíamos porque falei co alcalde de Padrón, e tamén certifican que o xerente da UTE lle di que teñen permiso de Augas de Galicia para facer un vertido normal. Un vertido que pode facer unha depuradora normal, pero isto non é o que está sucedendo nos últimos días. Debido a isto, e ante a pasividade e abandono da maioría das administracións, decidimos presentar unha denuncia na Fiscalía de Medio Ambiente».

En cuanto al municipio titular de la nueva depuradora, Santiago, su alcaldesa aseguraba desconocer la cantidad del vertido que acabó en el río; que aparentemente se trata de un problema con los colectores; y que el lunes tendrá más datos en la comisión de seguimiento, ya que las obras corren a cargo del Gobierno central.

Versión de la Xunta

Desde la Xunta no han tardado en responder, aportando que Augas de Galicia «está extremando o control desde que tivo coñecemento destes feitos, o pasado domingo, a través dunha alerta recibida no Programa de Control de Vertidos».

En concreto, recuerdan que el titular de A Silvouta es el Concello de Santiago, y el promotor Acuaes, dependiente del Estado. Al hilo, y después de inspeccionar la depuradora, recogieron muestras, con fuerte olor. Tras ello, el martes, «Augas de Galicia remite senllos oficios ao Concello de Santiago e Acuaes, trasladando a situación xerada para que se adopten de xeito inmediato as medidas oportunas, ante a afección que se está producindo ao medio hídrico». Pero sin resultado aparente, ya que el miércoles «compróbase un novo aumento da afección, que alcanza a desembocadura do río Sar no río Ulla».

Y ya este mismo viernes, se tomarán más muestras para confirmar si el efluente tratado se adecúa a los límites legales, y dejan claro que Santiago «non pode eludir responsabilidades», ya que supera la autorización de vertido concedida.