Arzúa renueva el área recreativa de la Fervenza das Hortas con aparcamiento y mobililiario

Entran en su tramo final las obras de acondicionamiento del área de descanso arzuana situada en la bajada a la Fervenza das Hortas, en Dombodán. Allí, por 37.772 €, de la Axencia de Turismo de Galicia y Concello, se mejoró el acceso desde la CP-0605, con su limpieza, rebacheo y tratamiento asfáltico. También se está habilitando un aparcamiento, mediante zahorra compactada y cierre de madera, así como 4 mesas con bancos (y otro aislado), pérgola, panel, y 4 papeleras.

Durante su visita, la concejala de Turismo e Acción Urbana, Begoña Balado, destacó que «é unha satisfacción ver como este proxecto se fai realidade nun espazo tan querido como a Fervenza das Hortas. Con actuacións coma esta seguimos avanzando cara un modelo de turismo verde e sostible, que respecta o medio e reforza a calidade do destino Arzúa».