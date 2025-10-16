Camariñas estrena en la Praza do Mercado su primer punto de recogida de paquetes de Correos

El Concello de Camariñas ya cuenta con su primer punto de recogida de paquetes de Correos, el cual ha sido instalado en la Praza do Mercado. Esta novedad se presenta como un lugar alternativo a la oficina postal tradicional donde la clientela puede recibir o enviar sus paquetes de forma más sencilla y ágil.

La infraestructura fue solicitada por la alcaldesa Sandra Insua debido a la reducción de horarios que están sufriendo las oficinas de Correos del municipio. Desde la Administración local informan que en las próximas semanas se instalarán más puntos en otras localizaciones del municipio.

Su sistema se basa en un armario automatizado con compartimentos de distintos tamaños. Una de sus principales ventajas es que tanto los envíos como las recogidas pueden hacerse fuera del horario habitual de las oficinas de Correos, con procesos cómodos y flexibles y, además, reduciendo colas en las oficinas.