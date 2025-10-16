Empoderamiento en Ames con su Escola de maiores para las dos urbes

La Oficina de Voluntariado de Ames pone en marcha, entre sus actividades y programas, la Escola de maiores do Milladoiro e de Bertamiráns. Y a día de hoy está abierto el plazo de inscripción en la de la capital local, que ofrecerá clases los lunes y miércoles, de 12.00 a 13.00 h.

La concejala de Benestar Social e Voluntariado, Uxía García, explica que «este é un programa que funciona moi ben e que, ano tras ano, nos achega moita satisfacción. A escola de maiores do Milladoiro comezou a funcionar o pasado 3 de outubro e as clases en Bertamiráns está previsto que comecen o 27 de outubro. Esta é unha actividade de socialización e empoderamento, a través da aprendizaxe e da adquisición de competencias básicas».

Las personas mayores de 60 años que quieran participar tendrán que inscribirse llamando al teléfono 662 377 044 o bien acudir a la Oficina de Voluntariado, en la Casa da Cultura de Bertamiráns, de 10.00 a 13.00 horas. También se puede hacer enviando un correo electrónico (a la dirección voluntariado@concellodeames.gal).