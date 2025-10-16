Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empoderamiento en Ames con su Escola de maiores para las dos urbes

Acaba de abrirse el plazo para anotarse en la de Bertamiráns

Organiza la Oficina de Voluntariado con la concejalía de Benestar

Vecinos veteranos de Ames en una anterior edición de su Escola de maiores / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La Oficina de Voluntariado de Ames pone en marcha, entre sus actividades y programas, la Escola de maiores do Milladoiro e de Bertamiráns. Y a día de hoy está abierto el plazo de inscripción en la de la capital local, que ofrecerá clases los lunes y miércoles, de 12.00 a 13.00 h.

La concejala de Benestar Social e Voluntariado, Uxía García, explica que «este é un programa que funciona moi ben e que, ano tras ano, nos achega moita satisfacción. A escola de maiores do Milladoiro comezou a funcionar o pasado 3 de outubro e as clases en Bertamiráns está previsto que comecen o 27 de outubro. Esta é unha actividade de socialización e empoderamento, a través da aprendizaxe e da adquisición de competencias básicas».

Las personas mayores de 60 años que quieran participar tendrán que inscribirse llamando al teléfono 662 377 044 o bien acudir a la Oficina de Voluntariado, en la Casa da Cultura de Bertamiráns, de 10.00 a 13.00 horas. También se puede hacer enviando un correo electrónico (a la dirección voluntariado@concellodeames.gal).

