A Estrada visibiliza la pericia profesional de la mujer en el rural con las hermanas Gamallo

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, acudió hasta A Estrada para destacar el papel de las mujeres rurales en su efeméride –que se celebra cada 15 de octubre– y su contribución al sector agroganadero en una jornada organizada en el Novo Mercado da Estrada. Por su parte, el Concello puso en marcha un programa de actividades que incluyeron una demostración de cocina con productos de proximidad y una mesa redonda. Y por la tarde llegó el tributo a las empresarias Marisa Diéguez y a las hermanas Dolores y Rosario Gamallo.

En este sentido, la conselleira aplaudió el potencial agroganadero del Ayuntamiento de A Estrada y afirmó que el mercado, en el que se desarrolló la actividad, es un reflejo de la excelente calidad de los productos de huerta gallegos los cuáles se ponen a disposición del público. También añadió que los trabajadores del mundo rural llenan las ciudades de productos de gran calidad.

Además, destacó que el Gobierno gallego está tramitando los estatutos de las mujeres del rural y del sector marítimo-pesquero, así como el Observatorio das Mulleres Rurais e do Mar de Galicia. Un paquete de normas que, según explicó, tiene como objetivo garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en medio rural y en el sector agroganadero. En concreto, Gómez señaló que procuran reconocer el papel de las mujeres que viven y trabajan en el rural; visibilizar su contribución al desarrollo territorial y garantizar su acceso en igualdad a derechos, oportunidades y recursos; así como establecer medidas para fomentar el empleo, la formación, la conciliación, la salud laboral y el emprendimiento femenino.

En cuanto al programa municipal, y tras el showcooking a cargo de Álex Iglesias, se trasladaba por la tarde a la Sala MOME, homenajeando a mujeres dedicadas profesionalmente al rural y sectores tradicionalmente masculinizados. Este es el caso de Dolores y Rosario Gamallo, de la empresa estradense Gamallo Forestal, que se dedica al suministro de leña para chimeneas y cocinas, o Marisa Diéguez, dedicada a la producción de manzana para la elaboración da sidra, sector relevante en el tejido primario local.