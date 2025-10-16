O Concello de Boiro inicia a segunda pasada da campaña de desbroces en todo o termo municipal
Os traballos, que se realizan de forma progresiva en todas as parroquias, prolongaranse durante tres meses e céntranse nas zonas con maior necesidade de visibilidade e mantemento
El Correo Gallego
O Concello de Boiro iniciou a segunda pasada da campaña de desbroces nas diferentes parroquias do municipio. A concelleira de Medio Ambiente, Olga González, e o concelleiro de Medio Rural, Francisco Bermúdez, supervisaron esta mañá os traballos no lugar de Graso, na parroquia de Abanqueiro, onde nestes días se están a realizar as primeiras intervencións desta nova fase.
Os desbroces desenvolveranse de maneira progresiva en todo o termo municipal, dando continuidade á primeira pasada efectuada o pasado mes de maio, antes do inicio da época estival. Está previsto que esta segunda fase da campaña se prolongue durante uns tres meses.
As tarefas lévanse a cabo en vías, pistas e camiños de titularidade municipal, combinando traballos mecánicos e manuais para adaptarse ás características de cada zona. O Concello sinala que se incide especialmente nos puntos onde a maleza pode supoñer un risco para a seguridade viaria, mellorando a visibilidade de condutores e peóns.
