O parque infantil da Praza do Outeiro contará cun gran carballo de seis metros de alto como peza central
A árbore, formada por oito poliedros, albergará xogos como escalada, reunión, paneis lúdicos, elementos transpasables, trepa e un tobogán-túnel
As obras do novo espazo de xogos da Praza do Outeiro están a piques de rematar. O proxecto, enmarcado no programa de Carballo para a infancia, ten como elemento central un gran carballo de seis metros no que os nenos e nenas de catro a catorce anos poderán xogar e que xa está case construído.
A peza, que pode acoller un máximo de vinte cativos ao mesmo tempo, ten unha enorme copa formada por oito poliedros independentes, pero unidos entre si, que albergarán distintos xogos: escalada, reunión, paneis lúdicos, elementos transpasables, trepa... e un tobogán-túnel de 3,75 metros de alto. A árbore, igual que o trolebús do Rego da Balsa, terá iluminación nocturna.
Con esta instalación preténdese dotar á zona dun elemento lúdico con gran capacidade, revalorizar a oferta de equipamento infantil e crear unha peza icónica que realza a identidade do municipio e se complementa cos dous carballos naturais existentes na praza.
