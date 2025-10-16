Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O parque infantil da Praza do Outeiro contará cun gran carballo de seis metros de alto como peza central

A árbore, formada por oito poliedros, albergará xogos como escalada, reunión, paneis lúdicos, elementos transpasables, trepa e un tobogán-túnel

Imaxe das obras do elemento central do parque.

Imaxe das obras do elemento central do parque. / Cedida

As obras do novo espazo de xogos da Praza do Outeiro están a piques de rematar. O proxecto, enmarcado no programa de Carballo para a infancia, ten como elemento central un gran carballo de seis metros no que os nenos e nenas de catro a catorce anos poderán xogar e que xa está case construído.

A peza, que pode acoller un máximo de vinte cativos ao mesmo tempo, ten unha enorme copa formada por oito poliedros independentes, pero unidos entre si, que albergarán distintos xogos: escalada, reunión, paneis lúdicos, elementos transpasables, trepa... e un tobogán-túnel de 3,75 metros de alto. A árbore, igual que o trolebús do Rego da Balsa, terá iluminación nocturna.

Con esta instalación preténdese dotar á zona dun elemento lúdico con gran capacidade, revalorizar a oferta de equipamento infantil e crear unha peza icónica que realza a identidade do municipio e se complementa cos dous carballos naturais existentes na praza.

