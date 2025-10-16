Pasarela de moda canina en Fisterra

De enfermera a diseñadora de prendas exclusivas para mascotas. Ese es el salto que ha dado Paz Blanco, creadora de la marca Haciendo el Galgo, quien desde su taller de Portosín, diseña, crea y exporta moda y complementos a medida para perros de todas las razas y tamaños.

Sus creaciones traspasan fronteras y, además de llegar a toda España, son muy demandadas en diversos países europeos, como Países Bajos y Luxemburgo, entre otros. «Principalmente os pedidos chéganme de países e zonas onde fai frío e hai moitos galgos, como o interior de España, pois estes son cans delgadiños e con pouco pelo», afirma Paz Blanco

Sus diseños, por primera vez, darán el salto a la pasarela este sábado, a las 19.00 horas en el Hotel Bela Fisterra. Será el primer desfile de estas características que se organiza en Galicia, y también una experiencia nueva para la propia Paz Blanco. «É todo un reto para min, no que levamos traballando nel dende abril», afirma.

En la pasarela ejercerán como modelos 13 perros, todos ellos adoptados, de clientas de Paz. «Quero que o desfile sexa tamén unha plataforma de concienciación sobre a importancia da adopción de mascotas, e demostrar que calquera can, con independencia da raza e tamaño, pode ir guapo e lucir precioso», dice. Subirán a la pasarela galgos y mestizos de podenco, labrador y caniches gigantes, entre otros, que lucirán polares, sudaderas, chubasqueros y otras prendas de abrigo, además de complementos como arneses o correas.

Todo ello diseñado y confeccionado a medida por Paz Blanco a partir de «materiais de primeira calidade, xa que o principal obxectivo é primar o benestar do animal e que vaia cómodo».

Destaca que son prendas y complementos únicos, «feitos a man no meu obrador, e elaborados a partir de materiais de mercados de proximidade. Procuro mercar todo en Galicia», asegura.

Estilo sostenible y consciente

La marca Haciendo el Galgo combina funcionalidad, estética y artesanía gallega, apostando por un estilo sostenible y consciente. Y es que, según Paz Blanco, «a nosa moda perruna é moito máis que roupa: é unha forma de celebrar a diversidade, a individualidade e o vínculo entre cada can e o seu humano».

Además de moda, a través de la web https://www.haciendoelgalgo.com/ o el perfil de Instagram @haciendoelgalgo, la marca ofrece desde collares, correas y arneses hasta abrigos y diversos complementos a juego, como coleteros, portalibros o fundas para tablets o móbiles.

Un escenario profesional

El desfile, abierto a todas las personas interesadas, contará con un escenario profesional y estará coordinado por el modelo, empresario y diseñador de pasarelas de moda Damián Álvarez, natural de Vimianzo. Es además gerente de Gubem Event, empresa especializada en la coordinación de desfiles de moda, como las pasarelas de la Mostra do Encaixe de Camariñas o Despunte, celebrada en la Cidade da Cultura de Santiago.

A ello hay que sumar el marco en el que se celebrará este pionero desfile de moda canina: el Hotel Bela Fisterra que, además de destacar por su ADN literario, es un establecimiento sostenible y petfriendly, porque «entendemos que non hai nada máis sostible que viaxar coa familia ao completo sen necesidade de desprazar as mascotas, co compoñente emocional que iso supón», afirma su gerente Pepe Formoso.