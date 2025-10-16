Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visión interdisciplinar para analizar desde todos los ángulos el Pico Sacro en Boqueixón

Disertan el sábado César Gonález, Parcero Oubiña, Fernández Abella, Sanchez Carretero y Criado-Boado

Será en el centro de interpretación de Cachosenande, con entrada gratuita previa inscripción, desde las 10.00 horas

Centro de interpretación de Cachosenande, donde se abordará el ciclo sobre el Pico Sacro este sábado / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Boqueixón

El centro de interpretación del Pico Sacro (Cachosenande, Lestedo) acogerá la séptima edición del ciclo Un mes e Pico, este sábado 18 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Concello de Boqueixón para poner en valor el monte Ilicino y promover su candidatura a Ben de Interese Cultural (BIC).

Tras 6 ediciones, este año se ofrecerá una visión interdisciplinar a través de las conferencias de 5 prestigiosos investigadores: Antonio César González García, César Parcero Oubiña, David Fernández Abella, Cristina Sánchez-Carretero y Felipe Criado-Boado.

La participación es totalmente gratuita, aunque el aforo es limitado (anotaciones en boqueixonturismo@gmail.com o llamando al tf 981 513 061)..

Un mes e Pico: unha visión interdisciplinar do Pico Sacro será inaugurado a las 10.00 horas por el alcalde, que dará paso a las ponencias y una mesa final. Las charlas se titulan 'O ceo e o Pico Sacro', con Antonio César González; a las 11.00 tomará el relevo César Parcero, con 'O Pico Sacro como referente visual na paisaxe'. Luego será David Fernández quien presente 'A última vida do Pico Sacro'; Cristina Sánchez-Carretero, hablará sobre 'Como podemos coidar do Pico Sacro? Metodoloxías de salvagarda baseadas no acordo social', y Felipe Criado-Boado tratará 'A resignificación das montañas sagradas'.

