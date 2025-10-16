A Xunta dota os hospitais de Barbanza e Cee con novas salas de radioloxía dixital robotizadas
O investimento, de máis de 720.000 euros, permitirá mellorar a precisión diagnóstica e facilitar estudos a pacientes con mobilidade reducida
El Correo Gallego
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, adxudicou á empresa General Electric o subministro de equipamento de alta tecnoloxía destinado aos hospitais comarcais de Barbanza e Cee, por un importe total de 721.160 euros. O contrato inclúe dúas salas de radioloxía dixital robotizadas con suspensión de teito e dous sistemas de radioloxía portátil dixital.
Segundo informou o Goberno galego, as novas salas permitirán optimizar os procedementos de imaxe, mellorando a precisión diagnóstica, a eficiencia na adquisición de estudos e a ergonomía para o persoal sanitario.
Pola súa parte, os sistemas de radioloxía portátil dixital facilitarán a realización de probas en pacientes con mobilidade reducida ou en áreas hospitalarias onde non sexa posible o desprazamento ao servizo de radioloxía.
A Xunta destacou que ambos equipos cumpren coa normativa vixente en materia de seguridade, calidade de imaxe e compatibilidade cos sistemas de información hospitalarios, o que garante unha integración eficiente na infraestrutura asistencial existente.
