Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta dota os hospitais de Barbanza e Cee con novas salas de radioloxía dixital robotizadas

O investimento, de máis de 720.000 euros, permitirá mellorar a precisión diagnóstica e facilitar estudos a pacientes con mobilidade reducida

Hospital do Barbanza, ubicado en Ribeira.

Hospital do Barbanza, ubicado en Ribeira. / Suso Souto

El Correo Gallego

Ribeira

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, adxudicou á empresa General Electric o subministro de equipamento de alta tecnoloxía destinado aos hospitais comarcais de Barbanza e Cee, por un importe total de 721.160 euros. O contrato inclúe dúas salas de radioloxía dixital robotizadas con suspensión de teito e dous sistemas de radioloxía portátil dixital.

Segundo informou o Goberno galego, as novas salas permitirán optimizar os procedementos de imaxe, mellorando a precisión diagnóstica, a eficiencia na adquisición de estudos e a ergonomía para o persoal sanitario.

Pola súa parte, os sistemas de radioloxía portátil dixital facilitarán a realización de probas en pacientes con mobilidade reducida ou en áreas hospitalarias onde non sexa posible o desprazamento ao servizo de radioloxía.

A Xunta destacou que ambos equipos cumpren coa normativa vixente en materia de seguridade, calidade de imaxe e compatibilidade cos sistemas de información hospitalarios, o que garante unha integración eficiente na infraestrutura asistencial existente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents