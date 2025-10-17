Ames premia al establecimiento mejor decorado para el Samaín
El más destacado se llevará 1.000 euros, 600 el segundo y 400 € el tercero
Tendrán que anotarse y mandar video de 30 segundos como máximo
El salón de plenos de Ames albergó la presentación de la segunda edición del Concurso de decoración de Samaín, una iniciativa organizada por la concejalía de Promoción Económica para fomentar el comercio local, con gran éxito en su estreno. En esta edición, se repartirán 2.000 euros en premios: mil para el establecimiento mejor decorado, 600 € para el segundo y 400 euros para el tercero.
Este concurso nació a raíz de la petición de los propios propietarios de comercios galardonados en el certamen de decoración navideña, solicitando organizar más iniciativas de este tipo para fomentar que los vecinos visiten y compren en los establecimientos locales. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación del extracto de las bases del concurso en el Boletín Oficial da Provincia. El último día para aportar las solicitudes será el 22 de octubre de 2025, y se podrá hacer mediante instancia general acompañada del Anexo I en la Sede electrónica del Concello de Ames. Asimismo, podrán formalizarlas de forma presencial de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas, en los registros municipales de las dos urbes.
Todos los concursantes tendrán que enviar un video del establecimiento decorado, de como máximo 30 segundos (al email amesnarua@gmail.com) hasta el 28 de octubre.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- 'The Burguer Top' llega a Santiago con las mejores hamburguesas gourmet de España: cuándo y dónde probarlas
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres