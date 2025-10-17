Ames premia al establecimiento mejor decorado para el Samaín

El salón de plenos de Ames albergó la presentación de la segunda edición del Concurso de decoración de Samaín, una iniciativa organizada por la concejalía de Promoción Económica para fomentar el comercio local, con gran éxito en su estreno. En esta edición, se repartirán 2.000 euros en premios: mil para el establecimiento mejor decorado, 600 € para el segundo y 400 euros para el tercero.

Este concurso nació a raíz de la petición de los propios propietarios de comercios galardonados en el certamen de decoración navideña, solicitando organizar más iniciativas de este tipo para fomentar que los vecinos visiten y compren en los establecimientos locales. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación del extracto de las bases del concurso en el Boletín Oficial da Provincia. El último día para aportar las solicitudes será el 22 de octubre de 2025, y se podrá hacer mediante instancia general acompañada del Anexo I en la Sede electrónica del Concello de Ames. Asimismo, podrán formalizarlas de forma presencial de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas, en los registros municipales de las dos urbes.

Todos los concursantes tendrán que enviar un video del establecimiento decorado, de como máximo 30 segundos (al email amesnarua@gmail.com) hasta el 28 de octubre.