La danza como resiliencia en la guerra: una joven de Milladoiro en el Ballet de Kiev

La danza siempre ha sido un arma cargada de resiliencia. Cuando la Royal Opera House volvió a abrir en Londres tras la derrota de la Alemania nazi, el Royal Ballet escogió 'La Bella durmiente' como coreografía de regreso. No fue una elección al azar: la obra simbolizaba el triunfo del bien sobre el mal con la metáfora de un largo sueño lleno de pesadillas. Al principio de la guerra, los bailarines del Royal Ballet actuaban en salas semivacías, al final eran héroes de la nación porque, para levantar la moral de los británicos, habían seguido bailando -literalmente- bajo las bombas alemanas.

Esa resiliencia legendaria se encarna hoy en día en el Ballet de Kiev, que este viernes representa en Ferrol 'La Bella Durmiente'. Muchos de sus bailarines tienen familiares combatiendo en Ucrania contra el Ejército ruso o han perdido sus hogares. Tras cuatro años de guerra, el ballet se ha convertido para ellos "en una forma de resistencia emocional y cultural" frente al invasor. Y compartiendo escenario con estos bailarines, hay una joven de Milladoiro que cumplió su sueño de bailar en una compañía tras un largo camino lleno de sacrificios.

"É un luxo bailar en Galicia"

Carla Caamaño Martínez descubrió su amor por la danza antes incluso de llegar a la adolescencia. En una escuela de Bertamiráns, cuando solo tenía cinco años, comenzó un viaje que la llevaría a marcharse primero de Galicia y, después, a recorrer Europa realizando audiciones. "Empecei a bailar desde moi pequena un pouco como hobby pero nesta escola, Náyade, deime conta da miña paixón. Cando estaba no instituto decidín convertelo en algo máis profesional e fun ao Conservatorio da Coruña mentres facía o bacharelato", cuenta.

Después pasó cuatro años en Barcelona trabajando en un centro de alto rendimiento hasta que probó suerte en Europa: "Daba por feito que tiña que marchar de España porque aquí non hai moitas compañías. Así que estiven una ano facendo audicións por Europa ata que traballei nunha xira en Alemaña en 2024-205". Siguió ensayando, esforzándose y haciendo audiciones, hasta que finalmente este verano consiguió entrar en el Ballet de Kiev, "unha compañía que levaba anos vindo en España e que me interesaba moito".

"Acabo de empezar agora mesmo, a finais de setembro -explica- e agora bailarei en Galicia. É un luxo, síntome moi afortunada. O meu soño é bailar pero sempre botas de menos a túa terra e a túa familia".

La bailarina amesana Carla Caamaño Martínez / Cedida

Mientras Rusia intensifica sus bombardeos contra infraestructuras civiles para infringir el máximo sufrimiento a los ucranianos ante la llegada del invierno, la danza sigue dando un propósito a los bailarines del Ballet de Kiev. "Encontramos apoyo en el deseo de seguir creando belleza a pesar de todo. En estos momentos, el escenario se convierte en un símbolo de esperanza", explica el fundador y director de la compañía, el ucraniano Viktor Ishchuk, en una entrevista.

Subir al escenario también supone para Carla una satisfacción difícil de describir. "Ao final (a danza) é unha carreira que require moito esforzo e sacrificio. Cada vez que bailo é unha forma de sentirme orgullosa polo camiño recorrido. Sinto moito agradecemento pola reacción do público", explica.

El Ballet de Kiev nació en 2017 de la mano de Ishchuk, quien fue solista del Ballet del Teatro de la Ópera Nacional de Kiev, donde durante años interpretó los grandes roles del repertorio clásico. Tiene su sede en la capital ucraniana, pero el proceso de ensayos para esta gira ha tenido lugar en España.