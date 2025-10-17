Educación lleva a Brión su Plan de lectura: 20 minutos mínimo para alumnos de Primaria

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presentó en el Instituto de Brión el nuevo Plan de lectura, escritura e acceso á información, una iniciativa que forma parte de las líneas previstas en el Plan MEGA de mellora educativa de Galicia para reforzar la competencia lectora.

La medida se acompaña, además, del apoyo de un equipo de mentoras que se distribuirán por toda Galicia de cara a coordinar, asesorar, acompañar y ofrecer formación en el ámbito descrito.

El conselleiro, que estuvo acompañado por la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y el regidor Pablo Lago, explicó que este nuevo plan incluye la introducción este curso, como novedad, de un tiempo mínimo de lectura diaria en Primaria, de entre 20 y 30 minutos. A mayores, también se recomienda dedicar un tiempo específico a la lectura dentro de la jornada lectiva en Educación Infantil, ESO y 1º de Bachillerato.

El titular de Educación destacó que el objetivo principal del plan es mejorar la competencia lectora y fomentar el pensamiento crítico, además de impulsar la producción de textos escritos, promover el aprendizaje en distintos formatos y consolidar las bibliotecas escolares como espacios de recursos considerados clave.

En ese sentido, recordó que el último informe PISA da a Galicia una puntuación de 485 en competencia lectora, 11 puntos más que el promedio español (474) y nueve más que la OCDE (476).

Sin conformismos

Con todo, Román Rodríguez llamó a no conformarse y mejorar en este aspecto. También incidió en la importancia de que los centros educativos empleen herramientas de diagnosis y evaluación de las competencias lectora, escritora e informacional, con el fin de avanzar hacia una educación más completa y adaptada a los retos actuales.

Asimismo, puso en valor el papel de las bibliotecas escolares en esta tarea, recordando que Galicia es hoy un referente estatal en este ámbito. Según los últimos datos del Ministerio, la tierra de los mil ríos es la comunidad con más bibliotecas escolares en funcionamiento, presentes en el 98,2% de los colegios e institutos, frente al 82,5 % del promedio estatal. El nuevo plan cuenta con una vigencia de 4 cursos escolares, reforzará el trabajo de los centros educativos gallegos.