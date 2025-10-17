Entra en la cárcel el agresor que supuestamente empleó tijeras y un cuchillo contra otro vecino en Ordes
La jueza decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza
Las otras dos personas arrestadas fueron puestas en libertad
La magistrada del Tribunal de Instancia de Ordes, plaza 2, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de una de las tres personas detenidas por la pelea con armas blancas que tuvo lugar el pasado domingo en la rúa ordense Alfonso Senra, y que han sido puestas este viernes a disposición judicial.
Las otras dos personas arrestadas finalmente acabaron en libertad. Como medidas, les ha impuesto la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la víctima. Todas ellas están investigadas por lesiones o bien tentativa de homicidio, a determinar a lo largo de la instrucción. Desde la Guardia Civil apuntaban que en la pelea se emplearon al menos unas tijeras y un cuchillo, y que el detenido es un viejo conocido de las fuerzas del orden.
Ocurrió a la altura de los números 71-73 de la céntrica travesía, en un entorno donde, afirman, se han dado supuestos casos de tráfico de drogas.
