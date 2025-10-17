Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entra en la cárcel el agresor que supuestamente empleó tijeras y un cuchillo contra otro vecino en Ordes

La jueza decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza

Las otras dos personas arrestadas fueron puestas en libertad

Edificio que alberga el Juzgado de Ordes en el Campo da Feira / GM

Marcos Manteiga Outeiro

Ordes

La magistrada del Tribunal de Instancia de Ordes, plaza 2, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de una de las tres personas detenidas por la pelea con armas blancas que tuvo lugar el pasado domingo en la rúa ordense Alfonso Senra, y que han sido puestas este viernes a disposición judicial.

Las otras dos personas arrestadas finalmente acabaron en libertad. Como medidas, les ha impuesto la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la víctima. Todas ellas están investigadas por lesiones o bien tentativa de homicidio, a determinar a lo largo de la instrucción. Desde la Guardia Civil apuntaban que en la pelea se emplearon al menos unas tijeras y un cuchillo, y que el detenido es un viejo conocido de las fuerzas del orden.

Ocurrió a la altura de los números 71-73 de la céntrica travesía, en un entorno donde, afirman, se han dado supuestos casos de tráfico de drogas.

