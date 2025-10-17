La espuma se adueña del castigado cauce del Sar en Bertamiráns desde primera hora de este viernes

La contaminación del castigado cauce del Sar, que según Augas de Galicia se debe a un vertido de la depuradora compostelana de A Silvouta, ha vuelto a dar una vuelta de tuerca. Porque si hasta ahora el denominador común de este prolongado episodio de contaminación era la coloración gris oscura del agua y un fuerte olor, más perceptible por la noche y mañana, este viernes la capital de Ames, Bertamiráns, amanecía con una densa capa de espuma flotando a la altura del paseo fluvial.

Hay que recordar que, pese a las sospechas (que apuntaban a fuertes olores la pasada semana), no fue hasta el domingo cuando los técnicos constataban estos hechos, y la Xunta señalaba al cambio entre la vieja y nueva depuradora de A Silvouta. Sin embargo, el malestar era evidente en el Concello de Ames, ya que, según reza la denuncia remitida a la Fiscalía de Medio Ambiente, "o Concello de Santiago manifestou que ACUAES está a executar as obras da depuradora e que existían problemas na posta en servizo da primeira fase da EDAR. Non obstante, non se informou ao resto de concellos afectados, entre eles Ames, do risco de vertidos por mal funcionamento, circunstancia que finalmente se produciu".

En el mismo escrito denuncian la mortandad de fauna acuática y la aparición de olores pestilentes, denunciados por los propios lugareños, en un espacio que forma parte de la Red Natura. Y en rueda de prensa, el regidor Blas García ya adelantaba la posibilidad de que los vertidos se prolongaran más en el tiempo, como parece que está ocurriendo. La contaminación ya baja por el Ulla hacia la Ría de Arousa.