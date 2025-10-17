El Laboratorio Ecosocial do Barbanza muestra su modelo de sostenibilidad

El Laboratorio Ecosocial do Barbanza presentó ayer en Casa RIA los resultados de seis años de trabajo en favor de la gestión sostenible del territorio. El acto institucional reunió a representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Xunta de Galicia y la Deputación da Coruña, además de universidades, fundaciones y comunidades de montes del Barbanza que forman parte del proyecto.

La iniciativa, impulsada por la Fundación RIA y apoyada por la Fundación Biodiversidad del MITECO en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) —financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU—, combina investigación, planificación y acción práctica para fortalecer la cooperación entre comunidades locales, administraciones y universidades. Su objetivo es promover un modelo de desarrollo sostenible basado en la prevención de incendios, la recuperación de tierras abandonadas y la creación de empleo verde.

En el acto intervinieron David Chipperfield, presidente de la Fundación RIA; Lourenzo Fernández Prieto, director científico del CISPAC; Teresa Ágreda, representante de la Fundación Biodiversidad del MITECO; Rosa Ana García, diputada de Empleo e Industria de la Deputación da Coruña; y José Luis Chan, director general de Planificación y Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia.

Chipperfield destacó la importancia de «impulsar proyectos de colaboración y trabajar de manera horizontal», y señaló al Laboratorio Ecosocial do Barbanza como «un ejemplo de cooperación institucional y ciudadana que conecta el conocimiento técnico con la realidad del territorio». Fernández Prieto definió la iniciativa como «un proyecto precioso, pionero y paradigmático», mientras que Ágreda subrayó que «el impulso a la bioeconomía forestal ha permitido abordar proyectos que combinan innovación, ciencia y acción local». Por su parte, García recordó que «la cooperación hace posible que este proyecto sea viable», y Chan añadió que «Galicia cuenta con dos millones de hectáreas de montes, y es preciso centrar la mirada ahí».

La jornada concluyó con una sesión técnica en la que los representantes de las distintas entidades socias expusieron las principales líneas de trabajo y aprendizajes acumulados tras seis años de acción.

La exposición «Laboratorio Ecosocial do Barbanza. Un laboratorio vivo para la gestión multifuncional y la custodia colectiva del territorio», que se inaugura esta tarde, podrá visitarse en Casa RIA de lunes a sábado, de 10 a 17 horas, hasta el 24 de enero de 2026. A través de paneles, mapas e imágenes, la muestra recorre las fases del proyecto y evidencia cómo el trabajo conjunto de las comunidades de montes está revirtiendo el abandono agrario, impulsando economías locales y fortaleciendo la biodiversidad.

En 2023 consolidó su desarrollo con una inversión de dos millones de euros procedentes de la convocatoria de bioeconomía forestal de la Fundación Biodiversidad, y el pasado septiembre fue reconocido por el MITECO como una de las 39 iniciativas ejemplares del PRTR entre más de un millar de proyectos subvencionados.

Para sus impulsores, el Laboratorio demuestra que la cooperación local puede convertirse en un motor de innovación territorial. «El proyecto traduce las políticas públicas en acciones consensuadas y coherentes con la realidad local», sostienen desde la Fundación RIA, convencidos de que su enfoque integral —ambiental, social y económico— puede servir de modelo para otros territorios rurales de Galicia y de Europa.