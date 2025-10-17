Madó Santos recibe o Premio do Castro á Xestión Cultural por 37 anos de traballo coa veciñanza de Muros
A xestora cultural é recoñecida pola súa traxectoria na coordinación de proxectos culturais e educativos no Concello de Muros
El Correo Gallego
A xestora cultural Madó Santos foi homenaxeada este xoves, 16 de outubro, co Premio do Castro á Xestión Cultural Galega, recoñecemento impulsado pola Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (AGPXC) pola súa traxectoria de máis de tres décadas traballando coa veciñanza de Muros para desenvolver proxectos culturais.
A entrega do galardón tivo lugar no Pazo de Mariñán, como colofón dunha xornada dedicada á actualización de coñecementos e boas prácticas no sector. Segundo Madó Santos, «é emocionante recibir este recoñecemento porque significa que moitas persoas teñen presente o meu labor», aínda que puntualizou que «non hai ningún premio que sexa absolutamente xusto; eu desenvolvín o meu traballo con dedicación e cariño, pero son unha máis».
Durante a súa carreira, Santos destacou pola coordinación das áreas de Cultura e Educación do Concello de Muros entre 1987 e 2024, apostando sempre polo traballo coa comunidade. Como explicou a premiada, «eu aprendín a tecer coa comunidade porque é a xente a que pode garantir a continuidade das programacións; que a xente se implique e demande as iniciativas culturais nas que lle gusta participar é a única forma de que os programas permanezan no tempo».
Entre os proxectos que coordinou, sobresae a organización de obradoiros culturais desde 1988 e as Xornadas de Cultura Mariñeira Muros Mira ao Mar, iniciativas caracterizadas pola participación activa da veciñanza. Sobre o proceso, Santos subliñou que «para ver froitos hai que saber agardar, ás veces hai que parar ata que apareza a forma de seguir avanzando, hai que ter paciencia e constancia».
O galardón consiste nun prato de cerámica creado pola artista Paula Pereira, inspirado nas mulleres que pintaba Isaac Díaz Pardo, en clara referencia á filosofía que guía o Premio do Castro.
