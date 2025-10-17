Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Malpica prepárase para un outono de surf, música e ambiente festivo

O festival Malpica Surf Fest 2025, que se celebrará o 25 e 26 de outubro, acollerá o Campionato de España de SUP Olas e a Liga Nacional de Longboard

Dende a esquerda: a concelleira Noelia Freijeiro, os organizadores Toni Varela e Carlos Fernández de One Surf Academy e o alcalde de Malpica, Eduardo Parga / Cedida

El Correo Gallego

Malpica

Esta mañá presentouse no paseo da praia de Malpica o Malpica Surf Fest 2025, unha das grandes citas do outono que combinará deporte, música e ambiente surf na praia de Area Maior. No acto participaron a concelleira Noelia Freijeiro, o alcalde Eduardo Parga e os organizadores Toni Varela e Carlos Fernández, da ONE Surf Academy.

O festival celebrarase os días 25 e 26 de outubro e contará co Campionato de España de SUP Olas e a Liga Nacional de Longboard, baixo a organización de ONE Surf Academy e co apoio da Federación Española de Surfing (FESurfing), da Federación Galega de Surf e da Xunta de Galicia, a través da súa Área de Turismo. Durante a presentación, os organizadores subliñaron a importancia do apoio institucional: «É fundamental contar con institucións que impulsen eventos que poñen en valor o deporte, o mar e o turismo sustentable», aseguraron, agradecendo o respaldo de Turismo de Galicia e do Concello de Malpica.

A programación comezará o venres 24 de outubro, ás 19.00 h, coa presentación oficial do evento, que incluirá un repaso pola historia do surf en Malpica e un cóctel de benvida. Durante o fin de semana, os asistentes poderán gozar de competicións de SUP e longboard, un mercado e carpa-bar, un sorteo de material de surf valorado en máis de 2.000 euros, e a Surf Party, coa música en directo de Spoonfuls (blues), Pladur (punk) e un DJ set.

