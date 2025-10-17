Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSdeG de Muxía reclama adicar recursos provinciais os colexios

Os socialistas instan ao goberno local a destinar os fondos provinciais á limpeza, conserxería e obras útiles para a veciñanza

Reunión entre o Deputado e portavoz provincial dos socialistas Bernardo Fernandez Piñeiro e os concelleiros Iago Toba (portavoz) e Felipe Vilela nas dependencias da Deputación da Coruña

O PSdeG de Muxía, representado polo seu portavoz Iago Toba e o concelleiro Felipe Vilela, mantivo hoxe unha reunión na Deputación da Coruña co deputado e secretario xeral provincial do PSdeG, Bernardo Fernández Piñeiro, para tratar a situación dos servizos de limpeza e conserxería nos centros educativos do municipio.

A problemática xurde tras a decisión do goberno local de Javier Sar, co apoio de PP e BNG, de rescindir o contrato de limpeza existente, deixado polo anterior executivo liderado por Iago Toba, así como a ausencia de contratos específicos para conserxería. Segundo os socialistas, esta medida afectou de maneira significativa a calidade dos servizos nos tres colexios de Muxía.

Na reunión, Toba trasladou ao deputado provincial a intención do grupo socialista de instar ao goberno local a que adique parte dos aproximadamente 250.000 euros que a Deputación da Coruña envía a Muxía «á contratación de persoal de limpeza e conserxería e á realización de obras que beneficien á veciñanza».

O portavoz socialista criticou o uso de recursos do concello en actividades que, segundo afirma, non responden a necesidades básicas dos cidadáns e subliñou «na etapa na que gobernamos nós, os cartos do Plan de Obras e Servizos eran nun 95% adicados a obras nos núcleos rurais e no propio núcleo muxián».

Toba insistiu tamén en que «esixímoslle ao goberno da moción de censura de Javier Sar e Sandra Vilela que se deixen de festas e lupandas e que adiquen os cartos que envia a Deputación a solucionar os problemas reais dos muxiáns e muxiáns».

