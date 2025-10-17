Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A oposición popular arzúa reclama que se repare a Ponte de Maroxo rota fai un ano

Acusa ao Goberno local de rexeitar a súa moción, e cre que nin se remitiu a memoria a Augas

O alcalde Carril asegura que a Xunta xa ten o proxecto, por 311.000 euros, pero faltan os cartos

Concelleiros do PP arzuán e veciños co burato da Ponte de Maroxo detrás

Marcos Manteiga Outeiro

Arzúa

O PP de Arzúa lamenta que o 22 de outubro se cumpra un ano dende o peche e posterior derrubo parcial da Ponte de Maroxo, sobre o río Iso. Por tal causa, esixe a súa reparación, e nega que o Concellon remitise memoria do proxecto a Augas de Galicia.

Este aspecto foi rexeitado polo alcalde Carril, quen asegura que non só remitiu xa ese proxecto á Xunta, senón que o seu importe elévase a 311.000 euros, polo que están intentando implicar a aoutras administracións para financialo .

A oposición lembra que os veciños sofren un problema crecente: só lles restan dous accesos, un deles pola Fonte Santa, con firme en mal estado e trazado perigoso, e outro por San Miguel, que supón un rodeo considerable. «A veciñanza xa protestou publicamente», di o PP, cuxa moción de arranxo urxente foi rexeitada.

