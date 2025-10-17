A oposición popular arzúa reclama que se repare a Ponte de Maroxo rota fai un ano
Acusa ao Goberno local de rexeitar a súa moción, e cre que nin se remitiu a memoria a Augas
O alcalde Carril asegura que a Xunta xa ten o proxecto, por 311.000 euros, pero faltan os cartos
O PP de Arzúa lamenta que o 22 de outubro se cumpra un ano dende o peche e posterior derrubo parcial da Ponte de Maroxo, sobre o río Iso. Por tal causa, esixe a súa reparación, e nega que o Concellon remitise memoria do proxecto a Augas de Galicia.
Este aspecto foi rexeitado polo alcalde Carril, quen asegura que non só remitiu xa ese proxecto á Xunta, senón que o seu importe elévase a 311.000 euros, polo que están intentando implicar a aoutras administracións para financialo .
A oposición lembra que os veciños sofren un problema crecente: só lles restan dous accesos, un deles pola Fonte Santa, con firme en mal estado e trazado perigoso, e outro por San Miguel, que supón un rodeo considerable. «A veciñanza xa protestou publicamente», di o PP, cuxa moción de arranxo urxente foi rexeitada.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- 'The Burguer Top' llega a Santiago con las mejores hamburguesas gourmet de España: cuándo y dónde probarlas
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres