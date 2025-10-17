Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Pobra celebra o seu Xantar de Confraternidade con 750 veciños e veciñas

O evento reuniu á veciñanza do municipio e da comarca nunha xornada de comida, música e convivencia

Xantar de Confraternidade na Pobra do Caramiñal

Xantar de Confraternidade na Pobra do Caramiñal / Cedida

A Pobra

O Xantar de Confraternidade volveu reunir hoxe a 750 persoas no pavillón Venecia, consolidándose como un dos eventos sociais máis importantes do municipio e da comarca. Segundo o alcalde, José Carlos Vidal, «este Xantar é un evento que funciona, desde hai tempo, como punto de encontro, de reunión e, sobre todo, de unión para a xente de aquí e a de fóra».

O rexedor destacou tamén a importancia do encontro para moitos asistentes, que aproveitan a ocasión «para rencontrarvos con xente á que veredes en contadas ocasións o resto do ano».

A concelleira de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, agradeceu o traballo de todas as persoas implicadas na organización e o apoio das empresas locais: «É unha enorme satisfacción compartir este xantar con todos e todas vós, que sodes unha parte fundamental da historia e da vida do noso municipio», sinalou, facendo fincapé no valor da convivencia e o coidado ás persoas.

O evento combinou xantar e música. O menú desta edición incluiu dous mariscos, peixe, carne e sobremesa, así como café e bebidas variadas. No apartado musical, o grupo Trécola animou a recepción dos comensais, mentres que Mar Davila Music puxo o toque final co baile, creando unha tarde de recordo para todos os participantes.

