A Pobra celebra o seu Xantar de Confraternidade con 750 veciños e veciñas
O evento reuniu á veciñanza do municipio e da comarca nunha xornada de comida, música e convivencia
El Correo Gallego
O Xantar de Confraternidade volveu reunir hoxe a 750 persoas no pavillón Venecia, consolidándose como un dos eventos sociais máis importantes do municipio e da comarca. Segundo o alcalde, José Carlos Vidal, «este Xantar é un evento que funciona, desde hai tempo, como punto de encontro, de reunión e, sobre todo, de unión para a xente de aquí e a de fóra».
O rexedor destacou tamén a importancia do encontro para moitos asistentes, que aproveitan a ocasión «para rencontrarvos con xente á que veredes en contadas ocasións o resto do ano».
A concelleira de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, agradeceu o traballo de todas as persoas implicadas na organización e o apoio das empresas locais: «É unha enorme satisfacción compartir este xantar con todos e todas vós, que sodes unha parte fundamental da historia e da vida do noso municipio», sinalou, facendo fincapé no valor da convivencia e o coidado ás persoas.
O evento combinou xantar e música. O menú desta edición incluiu dous mariscos, peixe, carne e sobremesa, así como café e bebidas variadas. No apartado musical, o grupo Trécola animou a recepción dos comensais, mentres que Mar Davila Music puxo o toque final co baile, creando unha tarde de recordo para todos os participantes.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- 'The Burguer Top' llega a Santiago con las mejores hamburguesas gourmet de España: cuándo y dónde probarlas
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres