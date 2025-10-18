Alumnos de Bergantiños y Muros-Noia al frente de la limpieza de playas con Adega

La asociación ecologista Adega pone en marcha este fin de semana la XIV Limpieza Simultánea de Praias a lo largo de 22 ayuntamientos de la costa gallega (el domingo es el día central), bajo el lema 'Únete á marea!'. En ella tomarán parte casi cuarenta entidades, entre asociaciones, ayuntamientos, colectivos ecologista o centros de enseñanza... y precisamente, del entorno compostelano serán alumnos de colegios e institutos los que adecenten los arenales de A Laracha, A Pobra, Muros, Porto do Son-Portosín (en Ribeira se encargarán vecinas).

Desde Adega recuerdan que algunos de estos voluntarios «xa son participantes asiduos neste tipo de limpezas, mais tamén hai novas entidades que se suman agora por primeira vez a esta gran convocatoria do voluntariado galego». Así, y ante la problemática ambiental de la basura marina, todos ellos fueron llamados a participar y a denunciar, igual que los centros de enseñanza, escuelas de surf y buceo, clubes de piragüismo y vela, sector de la pesca y marisqueo, ayuntamientos y entidades de todo tipo de Galicia, tanto públicas cómo privadas, además de las personas particulares. Las limpiezas movilizarán numeroso voluntariado ambiental que se desplazará a playas de toda la costa gallega para contribuir a dejarlas libres de basura, en una gran jornada de colaboración desinteresada y concienciación social.

Localidades

En concreto, y entre las localidades de Área que se incluyen en esta campaña, constan arenales de A Laracha, de cuya limpieza se encargará en CEIP de Caión; A Pobra, donde el Concello contará con la ayuda de los estudiantes de los CEIP Pilar Maestu y Salustiano Rey; Muros, donde aparte de Adega Santiago, estarán chavales de los CEIP Ricardo Tobío, Ramón Artaza y el de Louro; la actividad en O Son correrá a cargo del Instituto de Porto do Son, mientras que en Portosín será el CEIP de Portosín y Afexdi Santiago. Por último, retirarán desperdicios de Ribeira las propias vecinas.

Para facilitar la anotación de personas, Adega pone a disposición un mapa en su web con todas las convocatorias previstas, y las impulsadas por grupos abiertos que permitan inscripción contarán con la información de contacto necesaria para unirse a la limpieza. En las redes sociales de cada entidad organizadora también estará disponible más datos.

Las limpiezas serán ecológicas, no mecanizadas, y tratarán de eliminar buena parte de los residuos que están en las playas, con la idea de llamar la atención de la sociedad sobre su contaminación, procedente de tierra adentro. Financian los ayuntamientos de Ares, Cambados, Cangas, Fene, , Muros, Nigrán, O Grove y Poio.