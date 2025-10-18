La Diputación anima a los padroneses a que se sumen a MercaNaVila con bonos de 100 euros
La diputada Rosa García recordó que de los 800 comercios adheridos, 23 son locales
En total, son seis millones de euros los destinados para fomentar las compras
La diputada de Emprego en la Diputación coruñesa, Rosa Ana García, y el alcalde de Padrón, Anxo Arca, recorrieron las calles de la capital del Sar para animar a los comerciantes a participar en la campaña MercaNaVila. Así, más de 800 establecimientos de la provincia se sumaron ya a la iniciativa provincial, que a partir del lunes distribuirá bonos descuento de 100 euros para compras.
La Diputación resaltaba en Padrón la importancia de programas como el de MercaNaVila para impulsar a economía de las villas, resaltando García el apoyo de la Federación Galega de Comercio para darle alas al pequeño comercio y la economía local. Lo hizo durante la visita a los diferentes establecimientos comerciales del municipio, junto al regidor y la concejala de Turismo, Festas e Emprego, Chus Campos.
La diputada explicó que MercaNaVila es uno de los mayores programas de impulso al consumo de proximidad activado en Galicia en los últimos años. «Estamos a falar de 6 millóns de euros destinados a fomentar as compras nos comercios dos concellos de menos de 20.000 habitantes».
Hay que destacar que, de los más de 800 pequeños negocios de la provincia adheridos, 23 son padroneses. Los vecinos podrán descargarse los bonos de 100 € con descuentos directos (de entre 5 y 15 euros) en www.mercanavila.gal a partir del 20 de octubre.
