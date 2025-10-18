Dumbría suma nuevas paradas de autobús en Regoelle y As Touzas y Oroso en Empalme de Trasmonte

La Xunta incorpora desde el próximo lunes, día 20, dos nuevas paradas de autobús en los lugares de Regoelle y As Touzas, en Dumbría, para los servicios que conectan con Cee en horarios de instituto. Y ya en el Concello de Oroso, también se dotará con nueva parada en Empalme de Trasmonte.

Con respecto a las nuevas paradas en Costa da Morte, la Xunta atiende la petición del Ayuntamiento de Dumbría para mejorar el acceso al transporte público a los usuarios de ambos lugares de la parroquia de Olveira que estudian enseñanzas no obligatorias, de formación profesional, que se imparten en los institutos de Cee. Las paradas se añaden en la línea Muros-Cee en el trecho entre Olveira y Baíñas, en Vimianzo, por lo que no implica un desvío del itinerario de los servicios.

Así, los usuarios contarán con un servicio hacia Cee que saldrá de Muros a las 07.15 horas de lunes a viernes en temporada lectiva y otros de vuelta con salida de Cee a las 18.10 horas los lunes y a las 14.15 horas de martes a viernes.

En cuanto a Oroso, la nueva parada se integra en la línea A Coruña-Ordes-Santiago, y funcionará en ambos sentidos, a petición del propio Concello. Su entrada en servicio está prevista igualmente para el próximo lunes, día 20.

La información relativa a los nuevos servicios estará disponible para su consulta en la página web www.bus.gal.