Dumbría suma nuevas paradas de autobús en Regoelle y As Touzas y Oroso en Empalme de Trasmonte
En el caso de Costa da Morte, mejorará el enlace para los alumnos de Olveira que cursen enseñanzas no obligatorias en Cee
La orosana se integrará en la línea de A Coruña a Santiago y funcionará en ambos sentidos, también a petición del Ayuntamiento
La Xunta incorpora desde el próximo lunes, día 20, dos nuevas paradas de autobús en los lugares de Regoelle y As Touzas, en Dumbría, para los servicios que conectan con Cee en horarios de instituto. Y ya en el Concello de Oroso, también se dotará con nueva parada en Empalme de Trasmonte.
Con respecto a las nuevas paradas en Costa da Morte, la Xunta atiende la petición del Ayuntamiento de Dumbría para mejorar el acceso al transporte público a los usuarios de ambos lugares de la parroquia de Olveira que estudian enseñanzas no obligatorias, de formación profesional, que se imparten en los institutos de Cee. Las paradas se añaden en la línea Muros-Cee en el trecho entre Olveira y Baíñas, en Vimianzo, por lo que no implica un desvío del itinerario de los servicios.
Así, los usuarios contarán con un servicio hacia Cee que saldrá de Muros a las 07.15 horas de lunes a viernes en temporada lectiva y otros de vuelta con salida de Cee a las 18.10 horas los lunes y a las 14.15 horas de martes a viernes.
En cuanto a Oroso, la nueva parada se integra en la línea A Coruña-Ordes-Santiago, y funcionará en ambos sentidos, a petición del propio Concello. Su entrada en servicio está prevista igualmente para el próximo lunes, día 20.
La información relativa a los nuevos servicios estará disponible para su consulta en la página web www.bus.gal.
- El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así va a cambiar el tiempo este fin de semana
- Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- La Xunta decretará de nuevo la emergencia cinegética contra el jabalí pese a la oposición de los cazadores: «No es el momento»
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Susto en Santiago: arde un coche de alta gama mientras circulaba por Conxo
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Entre cebras, osos y capibaras: así es el 'Cabárceno gallego' que conquista redes sociales, a hora y media de Santiago