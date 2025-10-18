Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Licitan la mejora del campo de la feria ordense de O Mesón do Vento y vías peatonales

La Consellería de Vivenda lanza la contratación por 850.587 euros, aportando el Concello el 40%

Además de buscar su humanización, se mejorarán los itinerarios para uso de las personas

Campo de la feria en la localidad ordense de O Mesón do Vento

Campo de la feria en la localidad ordense de O Mesón do Vento / GM

Marcos Manteiga Outeiro

Ordes

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas licitó este viernes por 830.587 euros las obras de humanización del Campo da Feira do Mesón do Vento, en el Ayuntamiento de Ordes. Esta actuación se enmarca en el Plan Hurbe, a través del convenio firmado por la Administración autonómica y la administración local.

A través de esta colaboración, se acondicionará dicho ferial, incluyendo la mejora de los itinerarios peatonales en el entorno de este municipio del Camino de Santiago. De acuerdo al convenio firmado, el departamento que dirige María Martínez financiará el 60 por ciento del presupuesto de esta intervención, y Ayuntamiento de Ordes aportará el 40% de la inversión restante.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas para este contrato hasta el 12 de noviembre. Estos proyectos se desarrollan al amparo del Plan Hurbe, con el que la Xunta colabora con las administraciones locales en la financiación de diferentes tipos de intervenciones urbanísticas, mejora de entornos urbanos y su accesibilidad.

