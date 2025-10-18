Reparten las concejalías en Ribeira con denuncia policial de los independientes por coacciones

El nuevo equipo de gobierno de Ribeira, conformado por 10 ediles del PP y 3 del PBBI, acaba de dar a conocer las delegaciones y tenencias de Alcaldía que se llevarán a la sesión plenaria de la próxima semana. La regidora, la popular María Sampedro, asumirá Urbanismo, Contratación, Seguridade Cidadá e Mobilidade, Unidade de Condutas Aditivas (UCA, que próximamente gestionará el Sergas) y Persoal. Además, la puesta de largo incluyó la difusión de una denuncia ante la Policía Nacional por la aparición de pintadas e insultos contra los independientes Vicente Mariño, Herminia Pouso y Fernando Abraldes.

El resto de concejalías en Ribeira queda así: Ana Isabel Barreiro Rego se encargará de Cultura, Turismo e Igualdade; Alejandro Vidal Álvarez llevará Deportes, Innovación e Novas Tecnoloxías; a Emilio Pérez Outeiras le corresponderá Limpeza Viaria; Vicente Reiriz Bretal gestionará Auga e Saneamento; Víctor Reiriz Lampón estará al frente de Medio Ambiente e Iluminación Pública; Ramón J. Doval Sampedro estará a cargo de Relacións Institucionais; Carmen Pérez Gómez ostentará Promoción Económica, Emprego e Consumo y Xuventude; Eladio Muñiz Muñiz tendrá como áreas Xestión e Relacións Veciñais no Medio Rural y Benestar Animal; Juana María Brión Santamaría se responsabilizará de Educación, Formación y Promoción da Lingua; Vicente Mariño de Bricio, primer teniente de alcalde, administrará Servizos Sociais, Mercados, Sanidade, Desenvolvemento Industrial e Parques e Xardíns; María Herminia Pouso Maneiro dirigirá Economía e Facenda, Vías e Obras; y, finalmente, Fernando Abraldes Pérez encabezará Mar, Promoción do Litoral y Festexos.

Se trata de una serie de concejalías con las que se busca prestar «especial atención a todas e cada un dos aspectos que inflúen no día a día da ciudadanía coa finalidade de mellorar a súa calidade de vida», expresaron los representantes municipales. Al hilo, la nueva regidora María Sampedro incidió en que el gobierno está formado por «trece persoas que adquiriron un compromiso lonxe de ningún acordo escrito. O único acordo que adquirimos foi de total compromiso con Ribeira e a súa veciñanza». «Neste equipo único formado por trece concelleiros, estaremos a disposición de tódolos ribeirenses calquera que sexa o ámbito de actuación», remarcó.

Por su parte, Mariño, ahondaba en la «boa dinámica de traballo dentro do novo executivo», por lo que se mostró seguro «de que a cidadanía vai notar ese cambio para mellor no día a día». En cuanto a la denuncia, manifestó que, desde que se anunció la moción de censura, se sucedieron los ataques no solo en las redes sociales, sino también increpándolos en la vía pública con insultos.

Además, afirman que aparecieron carteles pegados por distintos puntos del municipio, pancartas e, incluso, pintadas que aluden directamente a sus personas. Y además, lejos de limitarse a internet, los improperios trascendieron el ámbito personal, con ofensivas en sus domicilios.