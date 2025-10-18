CARRERA PEDESTRE POPULAR DE SANTIAGO
Ribeira ofrece cinco sedes en el rural y el centro urbano para una residencia de mayores
Están ubicadas en las parroquias de Artes, Oleiros, Corrubedo, Carreira y en la villa
La Xunta reserva un millón en sus presupuestos, pero rechaza emplazarla en As Saíñas
Ribeira
El gobierno municipal de Ribeira muestra su compromiso con la ejecución de la futura residencia de mayores, presentando a la Xunta cinco alternativas: cuatro en las parroquias (Oleiros, Corrubedo, Carreira y Artes) y otra en el centro urbano de la villa.
Esta medida llega después de que fuese necesario rechazar la localización prevista en As Saíñas «polos cambios na normativa estatal a causa da DANA», apuntan los técnicos. La alcaldesa, María Sampedro, y demás miembros del ejecutivo local mantuvieron este sábado un encuentro con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien anunció la reserva inicial de un millón de euros en los presupuestos autonómicos para materializar el proyecto.
