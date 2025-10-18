Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ribeira ofrece cinco sedes en el rural y el centro urbano para una residencia de mayores

Están ubicadas en las parroquias de Artes, Oleiros, Corrubedo, Carreira y en la villa

La Xunta reserva un millón en sus presupuestos, pero rechaza emplazarla en As Saíñas

La alcaldesa María Sampedro, izquierda, este sábado con la conselleira Fabiola García / Xunta

Marcos Manteiga Outeiro

Ribeira

El gobierno municipal de Ribeira muestra su compromiso con la ejecución de la futura residencia de mayores, presentando a la Xunta cinco alternativas: cuatro en las parroquias (Oleiros, Corrubedo, Carreira y Artes) y otra en el centro urbano de la villa.

Esta medida llega después de que fuese necesario rechazar la localización prevista en As Saíñas «polos cambios na normativa estatal a causa da DANA», apuntan los técnicos. La alcaldesa, María Sampedro, y demás miembros del ejecutivo local mantuvieron este sábado un encuentro con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien anunció la reserva inicial de un millón de euros en los presupuestos autonómicos para materializar el proyecto.

